Parlare in pubblico, gestione delle crisi, disegno tecnico: i nuovi corsi del Cisita

Parlare in pubblico con sicurezza ed incisività

Il corso in partenza il prossimo 10 novembre vuole fornire tecniche per essere più efficaci, sicuri e incisivi nelle comunicazioni in pubblico, lavorando prima sull’analisi di conoscenza e capacità possedute (strategie, contenuti, comportamento, stile), poi sul comportamento con un insieme di esercizi e ristrutturazioni che coinvolgono corpo e voce, attraverso prove e simulazioni.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Leadership & gestione della crisi

Già da diversi anni il rapido cambiamento dei mercati e della società dà l’impressione di lavorare costantemente in uno stato di urgenza e in futuro avremo a che fare sempre più di frequente con situazioni difficili, anomale e inaspettate. Come gestirle? Il corso in partenza il prossimo 11 novembre affronterà il tema del Crisis Management ponendo particolare attenzione al ruolo della leadership e alla sua capacità di individuare e sviluppare adeguate strategie per gestione della crisi e del post-emergenza.

Lettura e interpretazione del disegno tecnico

Il corso in programma il prossimo 16 novembre intende trasmettere al personale tecnico, dotato di una bassa specializzazione, le necessarie competenze per comprendere gli standard tecnici di disegno, i simboli utilizzati, le rappresentazioni grafiche e facilitare l’interpretazione di una tavola tecnica.

