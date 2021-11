Bilancio, Excel, capi di nuova nomina: i nuovi corsi del Cisita

Bilancio 2020 flessibilità e vincoli

Il bilancio 2020 potrà beneficiare delle disposizioni normative e di valutazione derogatorie. Durante il corso in programma il prossimo 22 novembre verranno analizzate le disposizioni vigenti che dovranno e/o potranno essere seguite nella redazione del bilancio.

Per informazioni: Lucia Tancredi, tancredi@cisita.parma.it

Automatizzare Excel con l’utilizzo delle Macro e del VBA

Obiettivo di questi incontri in partenza il prossimo 22 novembre, è quello di scoprire il volto nascosto del foglio elettronico di calcolo e le possibilità di automatizzazione per velocizzare e rendere più efficienti i processi di elaborazione dei dati. Verranno analizzati, discussi e implementati esempi di Macro e di Funzioni scritte in VBA per l’ottimizzazione delle attività più dispendiose in termini di tempo.

Capi di nuova nomina

Diventare gestore di altre persone è un passaggio complicato e mette a dura prova il nuovo capo, specialmente quando prima della nomina era un membro della squadra che poi si trova a gestire. Questo corso in partenza il prossimo 23 novembre ha lo scopo di fornire il necessario bagaglio cognitivo e gli strumenti per ottenere alte prestazioni, gestire con efficacia la propria squadra e ottenere il meglio dai propri collaboratori

