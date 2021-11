Ripresa, +11,8% il settore del commercio a Parma

Congiuntura del commercio, Parma è la quarta provincia in regione per crescita nel secondo trimestre 2021 con un rialzo di 11,8%, di poco superiore alla media regionale (+11%). E le previsioni per il prossimo trimestre sono positive: +2,1%. Secondo la Cciaa continua quindi il recupero del commercio al dettaglio: il 57% delle imprese intervistate conferma un certo sviluppo e il 21% registra stabilità o diminuzione. Analizzando invece l’andamento delle vendite rispetto al trimestre precedente, quasi si equivalgono le imprese che confermano sviluppo (43%) e stabilità (37%), mentre il 20% ha avuto una diminuzione.

Nelle vendite valori tutti positivi, anche per lo specializzato alimentare che lo scorso trimestre aveva sofferto di più con -4,2%, nonostante il grande recupero dai trimestri precedenti, ed ora è a +5%, con previsioni congiunturali a +11,2%. Crescita del 16,2% per lo specializzato non alimentare, con previsioni congiunturali a +4,2%.

Gli imprenditori del dettaglio di Parma si dichiarano cautamente ottimisti sull’andamento previsto delle vendite nel prossimo trimestre, anche alla luce di prospettive favorevoli per l’evoluzione della campagna vaccinale: il 19% crede in uno sviluppo, il 64% in una stabilità, mentre il 17% intravede una diminuzione. Prospettive di importante stabilità nelle giacenze a fine trimestre (85%).

Sulle previsioni di ordinativi ai fornitori per il trimestre successivo il 62% crede nella stabilità, il 15% nell’aumento e il 22% in una riduzione. Sull’orientamento delle imprese circa l’evoluzione della propria attività nei dodici mesi successivi, il 63% crede nella stabilità, il 33% nell’aumento e solo il 3% teme una riduzione.

Quanto ai problemi di approvvigionamento e rincari delle materie prime, nei primi 6 mesi il 4% delle imprese del commercio ha registrato aumenti e problemi di approvvigionamento delle materie prime; solo l’1% delle imprese oggetto dell’indagine ha registrato un aumento prezzi di oltre il 25,1%; il 58% non ha registrato aumenti di prezzi.