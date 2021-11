Forte crescita per Crédit Agricole: 789 milioni di utile nei primi 9 mesi del 2021

ll Gruppo Crèdit Agricole in Italia nei nove mesi ha registrato un risultato netto aggregato di 789 milioni (+43%), al netto delle poste straordinarie derivanti in particolare dall’operazione di acquisizione di Creval, di cui 603 milioni di pertinenza del Gruppo Crèdit Agricole. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a 93 miliardi di euro e una raccolta totale che sale a 311 miliardi di euro.

L'andamento si colloca all’interno di quello globale del Gruppo Crèdit Agricole che ha ottenuto un utile netto nei primi nove mesi di 6,746 miliardi di euro (+62,2%), con ricavi pari a 27,350 miliardi (+7,8%). Riguardo all’Italia il risultato netto del solo Gruppo bancario Credit Agricole nei nove mesi si attesta a 343 milioni (+103%), al netto delle componenti straordinarie derivanti dall’operazione di acquisizione di Credito Valtellinese. Nei nove mesi Creval ha conseguito un utile netto di 60 milioni e nel terzo trimestre, primo periodo di pieno consolidamento, ha contribuito al risultato gestionale del Gruppo generando proventi per 145 milioni, pari al 23% dell’entità aggregata, ed oneri per 93 milioni che portano a un utile di competenza del Gruppo di 15 milioni di euro.

A livello di gruppo bancario C'è stato un forte dinamismo commerciale: da inizio anno acquisiti 110 mila nuovi clienti, erogati 2,6 miliardi di nuovi prestiti per acquisto abitazione e collocati 7,6 miliardi in prodotti Wealth Management con 2,5 miliardi di nuovi flussi netti. I ricavi sono aumentati del 7% sostenuti dalla solida performance commissionale su tutte le linee di business (+15%). Costante attenzione alla qualità del credito: NPE ratio netto in miglioramento al 2,7% con coperture in aumento al 54%.

(nella foto: Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia)