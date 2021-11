Rizzoli Emanuelli, video-ricette con Marisa Maffeo, finalista di MasterChef 9

Al via la campagna natalizia di Rizzoli Emanuelli con la partecipazione di Marisa Maffeo, nuova Brand Ambassador della più antica azienda di conserve ittiche italiana. La finalista di MasterChef 9 creerà originali ricette da portare in tavola durante le festività con un ingrediente d’eccellenza: le Alici Fresche del Mar Cantabrico Rizzoli.

"Leggere e delicate, le Fresche certificate MSC contengono il 25% di sale in meno rispetto alle conserve tradizionali - dice l'azienda -. La campagna “Buone Fresche” ha l’obiettivo di consolidare l’awareness della nuova linea di casa Rizzoli, ma anche di comunicarne la modernità: si tratta infatti di acciughe che si conservano in frigo e che vanno consumate da intenditori, ossia così come sono, proprio grazie al ridotto tasso in sale".

Marisa Maffeo sarà quindi “la guida” che insegnerà, in pochi passaggi, a farne il tocco speciale per gli aperitivi delle Feste, con videoricette che saranno pubblicate in diversi formati: in una sezione dedicata sul sito rizzoliemanuelli.com sui social, su YouTube e su una selezione di quotidiani e riviste nazionali online.

Il copy di campagna, “Buone Fresche con Marisa Maffeo”, sottolinea la freschezza della linea e vuole essere un augurio a vivere le festività con ricette fantasiose e creative dal sapore unico.

A occuparsi di questo speciale branded content, l'agenzia parmigiana Lampi. Comunicazione illuminata, che ha seguito strategia, creatività, produzione degli asset e pianificazione media multitouchpoint.

A questa campagna sarà affiancata sull’e-commerce Rizzoli una preziosa idea regalo per le Feste: una Box in metallo limited edition (decorata con grafiche d’epoca liberty e un’illustrazione esclusiva) che conterrà una selezione di prodotti che da 115 anni fanno di Rizzoli un punto di riferimento della tavola delle Feste.

“Questa campagna nasce dall’esigenza di comunicare i valori distintivi delle Alici Fresche del Mar Cantabrico, le prime vendute nel banco frigo dei supermercati. Abbiamo scelto come Ambassador Marisa Maffeo, volto noto di MasterChef e legata al territorio di Parma, che ha preparato alcune video ricette per esaltarne un utilizzo semplice, ma contemporaneamente originale e appetitoso. Il pesce è uno degli alimenti più utilizzati per i piatti e gli antipasti durante il periodo natalizio e Rizzoli Emanuelli è presente sulle tavole degli italiani con le sue alici dal 1906”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.