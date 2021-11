Bper: il parmigiano Giuseppe Sibilla è direttore dell'area Emilia Ovest

Il parmigiano Giuseppe Sibilla, 58 anni, è alla guida la Direzione territoriale Emilia Ovest di Bper. E il fidentino Giuseppe Aimi è direttore dell'area Nord Ovest.

Laurea in Giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, assunto nel 1989 il suo percorso professionale si è svolto all’interno del Gruppo BPER. In BPER Banca ha inizialmente ricoperto ruoli di responsabilità in rete poi passato nel 2008 in Area Affari, è stato prima responsabile Commerciale di Area e successivamente Direttore Territoriale Parma, Piacenza e Cremona. Da inizio 2013 a fine 2015 è stato Vice Direttore Generale e Responsabile Area Affari presso il Banco di Sardegna e dal 2016 ricopre il ruolo di Direttore Generale di Bper Credit Management.



Il comunicato di Bper sulle nomine:

Nell’ambito della riorganizzazione della struttura distributiva di BPER Banca, il Consiglio di Amministrazione ha nominato i responsabili delle 9 nuove Direzioni Territoriali, che saranno operative da gennaio 2022:

• DT Nord Ovest (Piemonte, Liguria, Pavia) Giuseppe Aimi

• DT Lombardia Ovest (Milano, Bergamo, Varese) Luca Gotti

• DT Lombardia Est-Triveneto Maurizio Veggio

• DT Emilia Ovest Giuseppe Sibilla

• DT Emilia Est-Romagna Massimo Biancardi

• DT Centro Ovest (Toscana, Umbria, Lazio) Luigi Zanti

• DT Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) Giuseppe Litta

• DT Campania-Puglia-Basilicata Salvatore Pulignano

• DT Calabria-Sicilia Giuseppe La Boria

Le Direzioni Territoriali faranno riferimento a Stefano Vittorio Kuhn, che assume la responsabilità di tutta la Rete Commerciale e riporta a sua volta al Vice Direttore Generale Vicario e Chief Business Officer Stefano Rossetti.

Piero Luigi Montani, Amministratore Delegato di BPER Banca, dichiara: “La nomina dei Direttori Territoriali completa la revisione e semplificazione del modello organizzativo che abbiamo attuato in piena coerenza con la nuova dimensione assunta della Banca. L’obiettivo è raggiungere una sempre maggiore efficienza e adeguare il nostro modello di relazione con la clientela alle migliori pratiche di mercato. Con la scelta di chi assumerà il nuovo e delicato incarico, raccogliendo il testimone da colleghi che hanno profuso il loro impegno in questi anni e a cui va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, si completa un processo di integrazione molto positivo. Abbiamo voluto accomunare, all’insegna del merito e del rinnovamento generazionale, esperienze e provenienze diverse, ma caratterizzate da un elevato livello di competenza, frutto di percorsi formativi qualificati e di solide esperienze professionali. Con queste premesse sono certo che la struttura manageriale rinnovata saprà svolgere al meglio il ruolo fondamentale di anello di congiunzione con le economie dei territori”.