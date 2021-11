Servizi Italia cresce nei primi 9 mesi del 2021

Servizi Italia in crescita nei primi 9 mesi del 2021. I principali numeri dei conti al 30 settembre: ricavi consolidati pari a 191,2 mln di euro (178,0 mln nei primi nove mesi del 2020), Ebitda consolidato 51,0 mln (41,7 mln nei primi nove mesi del 2020), utile netto consolidato 7,1 mln (era -0,3 mln nei primi nove mesi del 2020). Linee di business Lavanolo e Sterilizzazione Strumentario Chirurgico in costante recupero nell’area Italia.

“I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2021 sono superiori alle attese – ha dichiarato Roberto Olivi, presidente del Comitato esecutivo di Servizi Italia – grazie ai minori impatti connessi alla crisi epidemiologica, all’avvio di importanti appalti nel territorio italiano ed al consolidamento dei buoni risultati delle società estere. Decisive sono state anche le ottimizzazioni poste in atto dal management per mitigare gli effetti della crisi del mercato domestico delle lavanderie industriali. I risultati previsti per fine anno sono in linea con quelli oggi raggiunti, nell’auspicio che non vi sia una recrudescenza della situazione pandemica. Resta comunque in atto la continua ricerca di efficienza organizzativa e produttiva per contenere, tra gli altri, gli impatti derivanti dall‘aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, in particolare nelle aree Brasile e Turchia".