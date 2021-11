Ifts, vendita strategica, vendita sfidante: i nuovi corsi del Cisita

IFTS – Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni per la Fabbrica digitale

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso gratuito (poiché finanziato) per diventare un professionista esperto nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende manifatturiere. Chiusura iscrizioni 23 novembre.

Per informazioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it

Vendita strategica

I mercati di oggi sono i più difficili della storia, con un livello di competizione che non si è mai visto finora. Il corso in partenza il 24 novembre contribuisce allo sviluppo dell’organizzazione di una vendita strategica e presenta i 7 strumenti pratici per preparare la vendita prima dell’incontro con il cliente.

Per informazioni: Lucia Tancredi, giovannenze@cisita.parma.it

La vendita sfidante

Questo percorso, in partenza il prossimo 26 novembre, aiuterà a trovare una risposta alla domanda: “come vendere in situazioni complesse?”. A partire dai risultati delle recenti ricerche condotte a livello internazionale in ambito vendite, aiutiamo a “trasformare” i venditori in coerenza con i continui mutamenti del mercato, attraverso l’adozione di un nuovo modello di successo.

Per informazioni: Lucia Tancredi, giovannenze@cisita.parma.it