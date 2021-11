"Tramonto DiVino": evento finale con Coppa di Parma e Salame Felino a Bologna

Si chiude domenica 21 novembre, l’edizione 2021 di “Tramonto DiVino”, l’evento itinerante promosso dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di promuovere le eccellenze food & wine del territorio, attraverso il racconto e degustazioni guidate a cura dei Consorzi di Tutela e dai sommelier di AIS Emilia-Romagna. L’appuntamento è a Bologna, nella suggestiva cornice della Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore. La scelta della location e della data non sono casuali: fino a domenica, infatti, la città felsinea ospita il Congresso Nazionale AIS, con decine di testevin attesi.

Anche la Food Valley parmense avrà una sua rappresentanza a “Tramonto DiVino”: grazie al coinvolgimento dei due Consorzi di Tutela, Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp saranno infatti protagonisti dell’aperitivo e della cena, in abbinamento con i più apprezzati vini regionali. La tappa bolognese di “Tramonto DiVino” sarà impreziosita dallo show cooking di chef Massimiliano Poggi, da pochi mesi alla guida di ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, l’associazione che riunisce la migliore espressione della cucina regionale. Al suo fianco, Carla Brigliadori, della Scuola di Cucina Casa Artusi. Insieme Poggi e la Brigliadori avranno il compito di valorizzare le eccellenze emiliano romagnole a tavola.

Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio della Coppa di Parma «L’appuntamento di Bologna ha un valore particolare perché punta i riflettori sulla figura del sommelier, che è il trait d’union tra la cucina, quindi lo chef, e la sala, quindi l’ospite. Questi professionisti possono diventare i migliori ambasciatori delle ricchezze gastronomiche della nostra Regione, raccontandole e facendole apprezzare ai clienti: questo vale in particolare per un prodotto come la Coppa di Parma Igp, che è perfetto come appetizer per il rituale dell’aperitivo. Il giusto abbinamento con un calice di vino può esaltarne i sapori e conquistare i foodie».

Umberto Boschi, Presidente del Consorzio del Salame Felino sottolinea il significato della collaborazione con la Regione Emilia-Romagna: «’Tramonto DiVino’, con la formula dell’aperitivo e della cena degustazione, riservata a un pubblico di foodie, wine lover, ristoratori e sommelier, rappresenta un’ottima opportunità di promozione per il Salame Felino Igp. L’altro merito della manifestazione è quello di promuovere la costituzione di un network con altre eccellenze Dop e Igp del territorio emiliano-romagnolo: uniti, mettendo in rete le esperienze e le conoscenze specifiche, possiamo vincere la sfida del mercato, in Italia come all’estero. Il mio ringraziamento va alla Regione per aver coinvolto il Consorzio nell’iniziativa: un attestato di stima che ci ha fatto molto piacere».