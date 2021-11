Private banking: un premio a Crédit Agricole in Italia

Il Private Banking del gruppo Crédit Agricole in Italia è stato riconosciuto come TOP Private Banking Internazionale nell’ambito dei Private Banking Awards, organizzati dalla rivista specializzata 'Private' in collaborazione con Bfc Media e ForbesLive che si sono tenuti nella serata di ieri a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

“Crédit Agricole Italia – recita la motivazione - è stato premiato per un rinnovato modello di servizio che pone l’accento sulle sinergie e la collaborazione con le società del Gruppo Crédit Agricole. Crédit Agricole Italia e Indosuez Wealth Management Italia hanno generato sviluppo condiviso grazie alla collaborazione con Crédit Agricole Vita e Amundi sgr.”

Il premio è stato ritirato a nome del gruppo da Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail, Private e Digital del Gruppo Bancario. Presenti tra gli ospiti anche Marco Migliore, Amministratore Delegato di Indosuez Wealth Management Italia e Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Vita.