Seminario online su "Matlab" con esperti europei e americani

Mattinata su MATLAB in ambito aziendale, università e policy research mercoledì 24 novembre, per un seminario on line organizzato sulla Piattaforma Teams dal Centro Interdipartimentale di Ricerca di Statistica Robusta, dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma.

Al centro del confronto, che coinvolgerà esperti del mondo accademico, delle istituzioni, delle imprese, ci saranno appunto MATLAB, piattaforma di programmazione e calcolo numerico utilizzata per l’analisi di dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli, e il suo impiego in campi specifici e per attività specifiche: dal default delle carte di credito al commercio internazionale, dai veicoli a guida automatica alla protezione e al monitoraggio della rete elettrica.

I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 13. Dopo i saluti istituzionali del Prorettore alla Ricerca dell’Università di Parma, Roberto Fornari, introdurranno la mattinata i curatori del seminario, i docenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Riani e Simona Sanfelici. A seguire sono previsti gli interventi di Francesca Perino di Mathworks Italia (MATLAB per la classificazione del default nell’uso di carte di credito), Domenico Perrotta, Joint Research Centre della Commissione Europea (Strumenti per rilevare anomalie e relazioni informative in dati del commercio internazionale), Luca Consolini, Marco Locatelli e Mattia Laurini del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma (Trajectory planning for an automated guided vehicle with MATLAB), Cosimo Pisani e Giorgio Giannuzzi di TERNA (A Matlab-based architecture for testing and deploying real time algorithms for Wide Area Monitoring Protection and Control of the Italian power system), Ryan Livingston di Mathworks USA (Introduction to C/C++ code generation from MATLAB code with MATLAB Coder)

L’accesso è libero per tutti gli interessati e non necessita di registrazione. Questo il link Teams per partecipare: https://bit.ly/3c4kOSm