Cisita: i nuovi corsi di formazione per le aziende

Leggere e comprendere il bilancio per non specialisti

Il bilancio è una carta di identità dell’azienda. Il corso in programma il prossimo 30 novembre permette di familiarizzare con le logiche e i principi di un bilancio d’esercizio, visto come strumento che esce dalla logica puramente amministrativa per diventare strumento di conoscenza dello stato generale di salute di un’impresa. Per informazioni: Giorgia Giovannenze, giovannenze@cisita.parma.it

FMEA: la prevenzione dei difetti

Durante il corso in programma il prossimo 6 dicembre saranno fornite le basi per applicare in azienda la metodologia FMEA, efficace strumento di analisi preventiva dei difetti in fase di produzione e di progettazione, che può dare risultati in qualsiasi attività manifatturiera curando con particolare attenzione gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Per informazioni: Giorgia Giovannenze, giovannenze@cisita.parma.it

L’ottimizzazione ed il controllo di gestione

Il corso in partenza il prossimo 9 dicembre ha come obiettivo migliorare il sistema di gestione degli stock ottimizzando l’utilizzo delle tecniche di previsione, di approvvigionamento e di stoccaggio; assicurare un adeguato servizio al costo minimo; scegliere il modello di gestione più idoneo e

valutare i sistemi ed i modelli di gestione scorte per ottimizzare gli inventari di magazzino. Per informazioni: Giorgia Giovannenze, giovannenze@cisita.parma.it