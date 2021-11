Costruzioni: continua la ripresa nel terzo trimestre, fatturato +6,4% a Parma

L’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio di Parma conferma che, rispetto ad una variazione media regionale di volume d'affari (fatturato) del +6,6%, di cui artigianato a +7,6%, a Parma continua la ripresa del settore delle costruzioni, anche se in misura inferiore rispetto al trimestre precedente (in cui si era raggiunto +13,7%). Nel terzo trimestre 2021 registra infatti una variazione di volume d’affari di +6,4% (di cui artigianato +2,5%), al quinto posto in regione. Dato comunque positivo, se ricordiamo i risultati del pesante anno di pandemia 2020, quando il secondo trimestre segnava -12,5%, il terzo -5,2% e solo nel quarto riprendeva a salire con +3,8%. Molto positivo anche in confronto al secondo trimestre dell'anno 2019, in cui il valore era a +0,9% (uguale al regionale).

In questo terzo trimestre del 2021, rispetto all’andamento del volume d'affari (fatturato)nel medesimo trimestre del 2020, c’è un po’ più di cautela nel giudizio degli imprenditori intervistati: il 44% è convinto che l'andamento del fatturato rimarrà stabile, il 38% crede in un aumento e il 18% in una diminuzione. Giudizio in linea con quanto previsto dagli artigiani del settore.

Circa le previsioni sull'andamento del volume d'affari nel trimestre successivo al trimestre di riferimento, si registra un 76% degli imprenditori ottimisti sulla stabilità del fatturato del settore, un 18% più fiducioso che crede nello sviluppo (mentre era stato il 41% nel secondo trimestre 2021) e un 6% che ancora teme un rallentamento. Gli artigiani del settore invece ipotizzano per l’87% la stabilità di fatturato, per il 13% un rallentamento e nessuno crede in un aumento.

Relativamente all’andamento della produzione nel trimestre di riferimento, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il 60% degli imprenditori intervistati crede nella stabilità, il 33% nell’aumento e l’8% in una diminuzione. Gli artigiani del settore invece ipotizzano per il 62% stabilità di produzione, per il 25% sviluppo e per il 13% diminuzione.

Relativamente infine all’andamento della produzione nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente, in linea col dato regionale, il 70% degli imprenditori intervistati crede nella stabilità, il 24% nell’aumento e il 6% in una diminuzione. Gli artigiani del settore invece ipotizzano per il 91% la stabilità di produzione, 5% sviluppo e 5% riduzione.