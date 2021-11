Imprese Aperte: tour culturale in centro a Parma con Impresa Allodi

È in calendario venerdì 26 novembre l’ultimo appuntamento di novembre targato “Imprese Aperte”. Ad aderire al progetto promosso dall’associazione “Parma, io ci sto!” e da Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita, è Impresa Allodi, che da oltre un secolo coniuga le regole dell’arte del costruire con le più moderne tecnologie costruttive e gestionali. E che è specializzata nella realizzazione di grandi opere.

Per raccontarsi a cittadini e turisti, Impresa Allodi ha scelto il format “Cultura dæll’impresa”. Si tratta di una passeggiata culturale lungo le vie del centro storico cittadino, che è l’occasione sia per conoscere la storia millenaria di Parma sia per capire come nel tempo si sia evoluto il mondo delle costruzioni. Una trasformazione a cui ha contribuito anche Impresa Allodi, con il suo operato. L’appuntamento è per le ore 15:30 del 26 novembre, in via Mazzini, presso il Ponte Romano, che è una testimonianza dell’epoca romana. Oggi, sotto il manto stradale di via Mazzini, di questo ponte rimangono visibili due delle undici arcate originarie del progetto risalente all’epoca di Teodorico, nel 493 d.C.

Il percorso di visita si svilupperà poi toccando Palazzo Rangoni Farnese, dalle forme barocche e dall’imponente portale marmoreo, sorretto da due telamoni, il Conservatorio “Arrigo Boito”, uno dei più apprezzati istituti di formazione musicale in Italia e in Europa, caratterizzato da un suggestivo chiostro cinquecentesco, per concludersi davanti al Teatro Regio di Parma, il tempio della lirica parmigiana.

L’appuntamento “Imprese Aperte” a cura di Impresa Allodi è gratuito: il tour guidato potrà accogliere fino a 25 partecipanti. È obbligatoria la prenotazione, usando la piattaforma VivaTicket.