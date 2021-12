Crédit Agricole, Maioli: "Dopo Creval non abbiamo altri dossier"

Carige «è un dossier e che conosco poco e non sono in grado di dare indicazioni. Non abbiamo altri dossier». Lo ha detto il ceo di Credit Agricole, Giampiero Maioli smentendo l’ipotesi di interesse su altri banche dopo l'acquisizione di Creval così come su un terzo polo. «Non creiamo suggestioni», replica il manager dal palco del Consiglio Fabi.

«Posso solo auspicare che quella realtà» cioè Carige , e altre «possano trovare uno sbocco positivo perchè farebbe bene a tutto il sistema», ha aggiunto Maioli

Infine il ceo di Credit Agricole Italia ha ricordato che «solo nel 2022 abbiamo due fusioni» perché «nel giro di pochi mesi, intorno al 25 aprile incorporiamo Creval e a fine anno incorporiamo FriulAdria».