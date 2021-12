Formazione e imprese: i nuovi corsi del Cisita

Mail di lavoro: gli errori da non fare

Le e-mail sono ancora il principale strumento di comunicazione di lavoro. Nonostante questo, proprio perché ne riceviamo e ne scriviamo tante, tendiamo spesso a trascurarne sia la forma che il contenuto. In questo corso in programma il 19 gennaio 2022 si potrà imparare il valore del tempo come strumento per scrivere bene e come scrivere mail corrette e complete evitando gli errori più comuni.

Per informazioni: Marco Notari, notari@cisita.parma.it

Negoziazione acquisti per buyer

Questo momento formativo, in partenza il prossimo 14 febbraio 2022, vuole rendere efficace la trattativa di acquisto attraverso un approccio teorico alle leve di marketing e alla scelta delle fonti, dalla fase di preparazione della trattativa nella definizione dei parametri, all’applicazione di strumenti comportamentali di comunicazione, fino alla sperimentazione delle modalità di gestione della stessa.

La pianificazione della spesa

Le aziende hanno bisogno di professionisti capaci di monitorare, ragionare e pianificare, in termini di capacità di creazione di valore e di controllo del rischio. Questo corso di pianificazione finanziaria, in programma il prossimo 16 febbraio 2022, aiuta i professionisti ad affrontare il processo di redazione di un piano finanziario.

