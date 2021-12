Cisita Pass 2022, e-commerce e... le vacanze natalizie: le ultime notizie da Cisita Parma

Vacanze natalizie

In occasione delle vacanze natalizie, gli uffici di Cisita Parma saranno chiusi da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 compresi. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022 con i consueti orari (09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00, dal lunedì al venerdì). Lo staff augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Nuovo Cisita Pass 2022

Con il nuovo anno si rinnova anche il Cisita Pass, lo strumento che permette di programmare la formazione in modo flessibile e con il miglior investimento, scegliendo liberamente tra le proposte formative a catalogo. Due le novità di quest’anno: il Pass sarà valido per tutti i corsi del catalogo regionale, in più, indipendentemente dalle giornate di formazione fruite, la quota forfait iniziale di adesione sarà la stessa. Soltanto a fine anno verrà emessa l’eventuale quota forfait integrativa.

Per informazioni: www.cisita.parma.it - Marco Notari, notari@cisita.parma.it

Soluzioni e servizi per la gestione di canali E-Commerce

Il percorso in partenza il prossimo 28 febbraio 2022 è rivolto alle persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, vogliano aggiornare, qualificare e specializzare le proprie competenze tecniche e professionali, rendendole adeguate e rispondenti a sostenere la duplice transizione verde e digitale che sta modificando i processi di lavoro e i modelli organizzativi delle imprese, in particolare quelle della filiera dei servizi ICT.

Per informazioni: Jenny Barbieri, jenny.barbieri@cisita.parma.it