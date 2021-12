Crédit Agricole conclude il primo investimento in una start-up italiana con BlockInvest

BlockInvest, la start-up innovativa che sta portando la tecnologia blockchain al

servizio degli istituzionali, annuncia la chiusura di un nuovo round di investimento, riservato e interamente

sottoscritto da Crédit Agricole Italia.

La soluzione BlockInvest è una piattaforma blockchain-based pensata per istituzioni finanziarie e operatori di

mercato. BlockInvest permette di digitalizzare il processo di emissione e di vendita di asset reali come real

estate, bond e/o portafogli di Non Performing Loan (Secured, Unsecured) grazie all’emissione di sofisticati

token sulla Blockchain pubblica di Ethereum, in grado di rappresentare lo strumento finanziario tokenizzato.

BlockInvest consente inoltre ai propri clienti di allargare la base degli investitori a livello globale, in un ambiente

trasparente, liquido e con un livello di sicurezza senza pari.

Questa iniziativa rappresenta il primo investimento da parte di Crédit Agricole in una startup italiana, nonché

la conferma del crescente interesse da parte di attori istituzionali verso la tecnologia blockchain e le sue

possibili applicazioni in ambito finanziario.

Per BlockInvest, già residente a Le Village by CA Milano, l’hub di innovazione del Gruppo Crédit Agricole,

rappresenta invece il primo passo verso un rapporto di collaborazione che va oltre il semplice utilizzo della

piattaforma. Uno step in linea con l’obiettivo della Società di espandersi verso mercati internazionali e di

investire nello sviluppo di soluzioni disruptive nel mondo nascente della finanza decentralizzata.

In seguito a questo round di investimento, Crédit Agricole Italia diventa secondo azionista della società

RealHouse S.r.l., proprietaria del marchio e della piattaforma.

BlockInvest è stata assistita dallo studio ELLED - Scordino De Bellis in qualità di advisor legale, con un team

coordinato dall’avvocato Daniela de Bellis.

“Questa operazione, ci rende particolarmente orgogliosi, perché costituisce il consolidamento di un rapporto

iniziato diversi mesi fa, ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso in un settore che vedrà una crescita

esponenziale nei prossimi anni, e nel quale grazie al supporto del gruppo, vogliamo essere protagonisti in

Europa”, dichiara Lorenzo Rigatti, co-fondatore e CEO di BlockInvest.

“L’investimento in BlockInvest rappresenta la prova tangibile dell’impegno che Crédit Agricole ha intrapreso

negli ultimi anni nell’ambito dell’Open Innovation, nonché uno step aggiuntivo all’interno di quel percorso di

creazione di un ecosistema collaborativo, che vede come suo fulcro il progetto Le Village. Nel dettaglio, la

collaborazione con BlockInvest consentirà al Gruppo di avere un presidio su una tecnologia come la

blockchain, che avrà un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei sistemi economici, monetari e finanziari”,

dichiara Andrea Riva, Head of Capital Market e Open Innovation di Crédit Agricole Italia.