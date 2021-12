Mercoledì 22 dicembre (dalle 10 alle 12,30) nella sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, è in programma il convegno “Dalla ripresa ai cambiamenti strutturali: analisi e prospettive per l’economia dell’Emilia-Romagna”. E’ il titolo scelto per l’annuale Rapporto sull’economia regionale e confronto sugli scenari attuali e futuri, organizzato da Unioncamere ER e Regione.

L’evento vuole essere un momento di presentazione e confronto sugli scenari e i cambiamenti in atto nel contesto economico regionale ed è strutturato in due parti: la prima relativa a un’analisi di dati con un focus sul settore delle costruzioni, e una seconda parte con una tavola rotonda sull’analisi degli scenari previsti per la regione.

Ad aprire l’appuntamento saranno Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione. A seguire l’introduzione e l’analisi del vicesegretario generale Unioncamere Emilia-Romagna, Guido Caselli insieme all’economista Massimo Guagnini di Prometeia.

L’approfondimento sul settore costruzioni sarà curato da Raffaele Giardino della Regione Emilia-Romagna

Seguirà dalle ore 10.50, la tavola rotonda di approfondimento, coordinata da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della sera con gli interventi di: Marco Gallo, Banca D’Italia – sede Bologna, Luca Rossi, Confindustria Emilia-Romagna, Marcella Contini, Tavolo regionale Imprenditoria, Tindara Addabbo, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Maurizio Sobrero, Università degli studi di Bologna, Franco Mosconi, Università degli studi di Parma e Marcello Balzani, Università degli studi di Ferrara

Alle ore 12:30, le conclusioni a cura di Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Regione Emilia-Romagna.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale regionale YOUTUBE