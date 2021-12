E' morto l'economista Francesco Daveri: ha insegnato all'Università di Parma

E’ morto il 29 dicembre all’età di 60 anni l'economista Francesco Daveri, professore universitario originario di Piacenza, redattore de lavoce.info, sito di divulgazione economica di cui è stato coordinatore dal 2014 al 2020. Ne dà notizia oggi lo stesso sito web. Ha insegnato anche nel nostro ateneo dal 1998 al 2015. Negli ultimi anni era il direttore dell’Mba della Sda Bocconi di Milano. "Nessun altro aveva la stessa passione per il commento dell’attualità economica e la capacità di coordinare e motivare i membri della redazione", si legge su lavoce.info. Daveri era anche commentatore economico per il Corriere della Sera e un opinionista di molti programmi televisivi di economia. Daveri, al suo attivo, ha la consulenza per la Banca mondiale, la Commissione europea ed il ministero dell’Economia ed autore, con Carlo De Benedetti e Federico Rampini, del libro «Centomila punture di spillo». Collaboratore anche del Sole 24 ore e del Corriere della Sera.