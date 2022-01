Formazione e aziende: i nuovi corsi del Cisita

Servizi per l’adozione di IT nelle Pmi

Il corso gratuito in programma dal prossimo 10 febbraio è rivolto a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che vogliono aggiornare, qualificare e specializzare le proprie competenze tecniche e professionali. Temi centrali saranno l’utilizzo di Excel e le sue automazioni, i linguaggi di programmazione e i concetti base di sviluppo software. Iscrizioni entro il 31 gennaio.

Per informazioni: Jenny Barbieri, jenny.barbieri@cisita.parma.it

Soluzioni e servizi per la gestione di canali E-Commerce

Il percorso gratuito in partenza il prossimo 28 febbraio si concentrerà sulla progettazione e lo sviluppo di un e-commerce, anche attraverso i social media, i contenuti multimediali e la produzione di video. I corsi sono rivolti a residenti o domiciliato in Emilia Romagna e si svolgeranno in videoconferenza, iscrizioni entro il 18 febbraio.

Per informazioni: Jenny Barbieri, jenny.barbieri@cisita.parma.it

Nuovo Cisita Pass 2022

Con il nuovo anno si rinnova anche il Cisita Pass, lo strumento che permette di programmare la formazione in modo flessibile e con il miglior investimento, scegliendo liberamente tra le proposte formative a catalogo. Due le novità a partire da gennaio: il Pass sarà valido per tutti i corsi del catalogo regionale, in più, indipendentemente dalle giornate di formazione fruite, la quota forfait iniziale di adesione sarà la stessa. Soltanto a fine anno verrà emessa l’eventuale quota forfait integrativa.

Per informazioni: www.cisita.parma.it - Marco Notari, notari@cisita.parma.it.