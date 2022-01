Formazione e imprese: i nuovi corsi del Cisita

Percorsi di Formazione Permanente

Sono in partenza a febbraio (adesioni entro il 31 gennaio) i primi due corsi gratuiti dedicati a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che vogliano aggiornare, qualificare e specializzare le proprie competenze tecniche e professionali nell’ambito ICT. Dal 10 febbraio “Servizi per l’adozione di IT nelle PMI” e dal 28 febbraio “Soluzioni e servizi per la gestione di canali E-commerce”.

Per informazioni: Jenny Barbieri, jenny.barbieri@cisita.parma.it

Fondimpresa, nuovo avviso 3/2021 per le pmi

Fondimpresa ha stanziato 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi rivolti esclusivamente a dipendenti di PMI aderenti al Fondo. Il finanziamento può variare dai 1.500 ai 10.000 euro. Cisita Parma, Ente qualificato da Fondimpresa, è a disposizione delle Aziende associate per ogni richiesta di informazione e per espletare tutte le attività necessarie per ottenere il contributo.

Per informazioni: Marco Notari, notari@cisita.parma.it

Nuovo Cisita Pass 2022

Con il nuovo anno si rinnova anche il Cisita Pass, lo strumento che permette di programmare la formazione in modo flessibile e con il miglior investimento, scegliendo liberamente tra le proposte formative a catalogo. Due le novità a partire da gennaio: il Pass sarà valido per tutti i corsi del catalogo regionale, in più, indipendentemente dalle giornate di formazione fruite, la quota forfait iniziale di adesione sarà la stessa. Soltanto a fine anno verrà emessa l’eventuale quota forfait integrativa.

Per informazioni: www.cisita.parma.it - Marco Notari, notari@cisita.parma.it