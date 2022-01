Smart Future Academy: gli studenti incontrano imprenditori e altri "big" del territorio

Cosa faccio da grande? Quali sono le competenze del futuro più richieste? Val la pena seguire i miei sogni? Ho

un’idea imprenditoriale, cosa faccio? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta venerdì 28

gennaio durante l’evento di orientamento firmato Smart Future Academy, che ormai da 6 anni si occupa di

supportare i giovani, in procinto di scegliere il proprio percorso, nelle loro scelte future.

Le iscrizioni sono aperte a tutti agli studenti degli ultimi tre anni delle superiori (l’iscrizione si effettua online sul

sito di Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) e le ore sono riconosciute all’interno dei programmi

PCTO.

APPUNTAMENTO

Smart Future Academy PARMA PIACENZA 2022 ONLINE

28 gennaio 2022 dalle 8,15 alle 12,30

Le scuole superiori possono iscriversi sul sito di Smart Future Academy.



Modalità di Iscrizione agli eventi Smart Future Academy:

Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina

ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).

Successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all'evento) affinché docenti e

studenti possano partecipare.

L'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore di frequenza.

Le ore rientrano nei programmi PCTO.

Gli speaker Smart Future Academy PARMA PIACENZA 2021 ONLINE sono: Guido Caselli - Direttore Centro

studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna; Vito Franchini - Comandante della Compagnia dei Carabinieri di

Fidenza; Anna Kauber - Regista Paesaggista; Giovanni Pomella - Amministratore delegato presso Gruppo

Lactalis Italia; Cristina Repetti - Responsabile Risorse Umane T.G.R. Srl; Manuela Zilli - Segretario generale CCIAA

Parma; Francesca Mantelli - Imprenditrice agricola; Luca Sfulcini - CEO De Simoni & Digital Sustainability; Irene

Rizzoli - Imprenditrice e responsabile R&D di Delicius.

Saranno presenti per il saluti istituzionali:

Filippo Cella - Presidente CCIAA Piacenza; Maurizio Bocedi - Dirigente Ufficio Scolastico IX ambito territoriale di

Parma e Piacenza; Ines Seletti - Assessore Educazione e Innovazione Tecnologica Comune Parma. Jonathan

Papamarenghi, Assessore al Turismo, Cultura, Scuola e Progettazione europea

“Parma e Piacenza sono due città straordinarie - afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future

Academy - la partecipazione attiva delle Camere di Commercio di Parma e di Piacenza, ci permette di

raggiungere le vere “eccellenze” del territorio e proporre agli studenti delle testimonianze di storie di successo

prima personali e poi professionali per soddisfare il comune obiettivo di investire energie e risorse per i giovani: il

miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo

aiutarli comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari personaggi

dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i

loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo. L'obiettivo è quello di

contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i

propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. Smart Future

Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le

scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

"Per il secondo anno consecutivo la Camera di Parma ha deciso di aderire a Smart Future Academy

promuovendo la più ampia partecipazione delle scuole del territorio - sottolinea Andrea Zanlari, commissario

straordinario dell'Ente - Siamo convinti che sia di grande stimolo offrire alle ragazze e ai ragazzi che si stanno

impegnando negli studi la possibilità di ascoltare le testimonianze di persone che, con impegno, dedizione e

costanza, hanno raggiunto brillanti risultati personali e professionali e, magari, hanno saputo anche risollevarsi

da insuccessi e disavventure. Gli esempi positivi possono illuminare una strada e aiutare a percorrerla".

"Queste azioni di orientamento hanno dimostrato una piena efficacia in termini di motivazione, di stimoli e di

energia trasferiti agli studenti - afferma il Presidente della Camera di Commercio di Piacenza, Filippo Cella -. Il

confronto diretto con i testimonial individuati, favorisce l'approfondimento di aspetti essenziali inseriti nel

percorso di orientamento, consentendo nello stesso tempo di addentrarsi in zone ancora non del tutto esplorate

dagli studenti. A dimostrazione che la collaborazione tra realtà diverse, consente di delineare la via da seguire,

grazie a quegli stimoli nuovi che un format di successo quale quello di Smart Future Academy sicuramente è in

grado di trasmettere".