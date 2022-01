Settore Ict: Dgs (gruppo Hig Europe) acquisisce la parmigiana Sarce

Hig Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale Hig Capital ha acquisito l’azienda Sarce Spa tramite la propria affiliata Dgs Spa, uno dei primi operatori nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

Sarce è attiva da oltre 40 anni nel settore della digital transformation e ha oltre 100 dipendenti. L’offerta della società parmigiana include applicativi di system integration, oltre a servizi di cloud migration e cloud management. Sarce vanta più di 300 clienti prevalentemente basati in Emilia-Romagna e attivi nei settori dei servizi finanziari, del food&beverage e nel settore manifatturiero.

“Le capacità di progettazione e sviluppo di nuove soluzioni hanno portato Sarce ad essere riconosciuta con piattaforme proprietarie (controllo di gestione, note spese) e ad affermarsi come una tra le società It più dinamiche e innovative nel panorama italiano - dice una nota di Hig Europe -. L’operazione si pone in continuità con gli obiettivi di crescita e sviluppo del gruppo”.



Edoardo Rampini, presidente di Sarce, commenta: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una piattaforma di It solution provider di eccellenza: Sarce è in grado di fornire il giusto mix di persone, processi e tecnologie, apportando valore e contribuendo alla strategia di Gruppo, con un focus soprattutto sulla qualità del servizio, fattore critico di successo della società”.

Aggiunge Vincenzo Fiengo, co-ceo di Dgs: “L’unione di Sarce con il nostro gruppo rappresenta un nuovo passo verso la creazione di un player di scala rilevante nel mercato italiano, grazie all’ampliamento della base clienti e della copertura geografica, oltre che al rafforzamento delle competenze in segmenti di rilevanza strategica del mondo Ict”.



Raffaele Legnani, managing director di Hig Capital in Italia, commenta: “Con questa operazione di add-on, prosegue il nostro impegno a fianco di Dgs nel supportare e accelerare il percorso di crescita del Gruppo nel mercato dell’Information Technology”.