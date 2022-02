«Passione e impegno»: i consigli degli imprenditori ai ragazzi

Studenti a tu per tu con imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. È stata una mattinata ricca di storie e interventi quella di ieri, per i ragazzi di Parma e Piacenza che hanno partecipato, in collegamento online, al progetto Smart Future Academy.

Fra i numerosi ospiti, alcuni imprenditori hanno parlato delle proprie esperienze. Giovanni Pomella, amministratore delegato del gruppo Lactalis, racconta di non avere avuto sempre le idee molto chiare: «Parto dall’inizio come siete voi adesso e come uno di voi potrebbe essere al mio posto qui domani. Alla vostra età era questo il mio dilemma: seguire la passione o la sostenibilità economica? Sono andato per esclusione: ho tolto tutto quello che non mi piaceva e per il quale non sono portato». Diceva Platone che nella città ideale gli uomini devono svolgere il compito che corrisponde alla loro virtù. Allora tutto funzionerebbe un pochino meglio. «Quando sarete nel mondo del lavoro - consiglia - chiedetevi sempre: a che cosa serve ed a chi serve quello che sto facendo?».

Per riuscire, occorre indirizzare al meglio i propri sforzi. Non si è mai tirata indietro Irene Rizzoli, rappresentante della quarta generazione di imprenditori conservieri: l’azienda di famiglia, Delicius, produce «non solo alici ma sogni per il sapore della tradizione che recano». A chi le domanda se volesse fare l’imprenditrice risponde di sì, perché «sono sempre pronta a mettermi in gioco. E siatelo anche voi. Le porte in faccia saranno più dei successi. L’importante è stare saldi nelle proprie convinzioni». La sua passione per la danza le ha insegnato ad allenarsi con spirito di sacrificio: «Anche con i piedi rotti devi andare avanti».

«Pronti subito. Nell'agroalimentare la formazione è pratica per inserire al meglio i giovani nel mondo del lavoro»: così Francesca Caiulo, coordinatrice generale della fondazione Its Tech and Food di Parma che aggiunge: «Oggi per le aziende è importante consumare meno in termini di energia e materiali e proporre sul mercato prodotti più sostenibili. I nostri tecnici sono a supporto».

Manuela Zilli, segretario generale della Camera di Commercio di Parma, «la casa delle imprese al servizio del territorio» come lei stessa la definisce, confessa di essere stata una «secchiona» ai tempi della scuola che dal tempo del lavoro è meno distante di quanto si voglia far credere: «Lo ero per il piacere e di imparare che non va perso strada facendo mai» Ed ai giovani fortemente dice: «Diventate degli inguaribili curiosi».