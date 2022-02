Laboratorio di imprese sostenibili: il via l'11

Prendono il via venerdì 11 febbraio alle 9 al dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma gli incontri del Laboratorio di Imprese Sostenibili, incardinato nel corso di laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale.

L’Università di Parma è attiva da anni sui temi della sostenibilità, anche attraverso l’istituzione, nel 2016, del gruppo di lavoro Ateneo sostenibile, composto da docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo. E sono numerosi i corsi dell’offerta formativa di Ateneo che includono i temi della sostenibilità.

Nel Laboratorio di Imprese Sostenibili, attivo dall’anno accademico 2020-21 al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, la formula del “laboratorio” è intesa come uno spazio di sperimentazione, un luogo in cui la conoscenza non viene trasmessa esclusivamente attraverso la lettura, il ricordo, la memoria, ma si produce attraverso un’esperienza sulle cose, sugli elementi del mondo sociale e naturale. I Laboratori sono spazi di didattica nei quali docenti, operatori del mondo aziendale, professionisti, di comunità scientifiche molto diverse, condividono con gli studenti le proprie esperienze in un ambiente di apprendimentoi.

Nel corso dei 7 incontri, che saranno introdotti e coordinati dalla docente Veronica Tibiletti, titolare del Laboratorio, saranno approfonditi i temi più attuali legati alla sostenibilità, intesa come un modo di produrre e di consumare, una strategia aziendale, uno stile di vita. Si discuterà delle tre dimensioni concrete della sostenibilità: quella economica, quella ambientale e quella sociale.