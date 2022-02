Dall'e-commerce ai Big Data: i nuovi corsi del Cisita

Soluzioni e servizi per la gestione di canali E-Commerce

È in partenza il 28 febbraio il corso gratuito, poiché finanziato, rivolto a residenti e domiciliati in Emilia Romagna finalizzato alla progettazione e allo sviluppo di un’e-commerce. Il corso rientra nel percorso di Formazione Permanente tratterà degli elementi base di un’e-commerce, di web marketing, promozione, social e produzione di contenuti multimediali. Iscrizioni entro il 18 febbraio 2022.

Per informazioni: Jenny Barbieri, jenny.barbieri@cisita.parma.it



Marketing Analytics e Business Intelligence

L’obiettivo del corso in partenza il prossimo 1° marzo è quello di introdurre i benefici dell’utilizzo dei Big Data in contesto marketing, analisi di mercato e lead generation. Alla fine del corso, inserito nel progetto Big Data Lab 3, il partecipante sarà in grado di comprendere e utilizzare i principali canali di marketing digitale in modo da poter pianificare obiettivi, modelli e kpi. Iscrizioni entro il 21 febbraio sul sito: www.bigdata-lab.it/3edizione

Per informazioni: Annalisa Roscelli, roscelli@cisita.parma.it



Nuovo Cisita Pass 2022

Il Pass è lo strumento che permette di programmare la formazione in modo flessibile e con il miglior investimento: è valido per tutti i corsi del catalogo regionale, in più, indipendentemente dalle giornate di formazione fruite, la quota forfait iniziale di adesione sarà la stessa. Soltanto a fine anno verrà emessa l’eventuale quota forfait integrativa.

Per informazioni: www.cisita.parma.it - Marco Notari, notari@cisita.parma.it