Crédit Agricole: utile 989 milioni in Italia, +34% nel 2021

Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nel 2021 di 9,1 miliardi di euro (+94,1%) e ricavi pari a 36,8 miliardi di euro (+9,6% ).

In Italia il risultato netto aggregato è stato pari a 989 milioni di euro (+34%) al netto delle poste straordinarie per l'acquisto del credito Valtellinese, di cui 750 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L’utile netto del solo Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia ha raggiunto 607 milioni mentre il risultato al netto degli elementi straordinari e non ricorrenti derivanti anche dall’acquisizione di Creval si attesta a 346 milioni (+68%).

Nella Penisola, il suo secondo maggiore mercato domestico, l'istituto francese è presente oltre che col Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia con le società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

Il gruppo transalpino a livello globale prevede un 2022 più volatile del 2021 per i crescenti rischi geopolitici e per la progressiva stretta delle politiche monetarie, ha osservato il cfo, Jerome Grivet, in un'intervista a Bloomberg Tv nella quale ha inoltre detto che Crédit Agricole continua a guardare a possibili opportunità di M&A in Italia.