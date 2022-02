Da Parma Visco (Bankitalia) "detta" la linea: «Dopo la pandemia servono cambiamenti strutturali»

L'economia italiana «dalla primavera dovrebbe riacquistare «vigore» dopo la frenata degli ultimi mesi dovuta ai contagi. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco al Forex di Parma secondo cui la crescita del Pil «si avvicinerebbe nella media di quest’anno al 4% per poi attenuarsi nei prossimi due».

Visco giudica con favore interventi mirati sul caro bollette o su singoli settori in difficoltà» come nei servizi legati al turismo, alla ristorazione, al tempo libero, «ma dice di no a misure «generalizzate di stimolo».

Il governatore della Banca d’Italia chiede «di evitare la futile rincorsa tra salari e prezzi» già vista nella crisi petrolifera degli anni '70 perchè, allora e ora, è «impossibile non patire la tassa» dell’aumento dei prezzi dell’energia, essendo «un onere esterno» . Visco ha fatto appello «alla consapevolezza da parte di tutti, forze politiche, parti sociali e opinione pubblica del delicato equilibrio che dobbiamo preservare». Il governatore ha ricordato come nella crisi petrolifera la rincorsa salari prezzi portò «a un marcato e persistente incremento dell’inflazione».