Le borse aprono in forte calo per timore della guerra in Ucraina

Avvio di settimana in deciso calo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib alla prima rilevazione segna un -2,76% a quota 26.222 punti, mentre l’Ftse All Share cede il 2,69% a 28.566 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno il 2,44% a quota 54.669 punti. Sui mercati resta alta la tensione per la situazione in Ucraina, mentre continuano a crescere i prezzi delle materie prime. Il petrolio segna un rialzo a quota 95,7 dollari al barile per il Brent, ma anche il gas naturale segna nuovi massimi. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 165 punti, con il rendimento del decennale all’1,85%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni negative, anche sulla scia della chiusura con il segno meno di Tokyo, dove il Nikkei cede il 2,23%. Tra le piazze finanziarie europee, Parigi apre con un -2,34%, Francoforte cede il 2,40% mentre Londra arretra dell’1,32%.