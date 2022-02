Super Sismabonus: la scadenza sarà il 30 giugno

Risponde l'esperto Studio Professionale 3 (Per Confedilizia Parma)

Saremmo interessati all’acquisto di una casa da sottoporre a interventi antisismici ma non abbiamo ancora individuato la soluzione adeguata. Visto che non vorremmo perdere i benefici del Superbonus 110, ci sono limitazioni di tempo? Lettera firmata

Nel caso del “super” Sismabonus, il Ministero dell’economia e delle finanze ha appena confermato la scadenza del 30 giugno 2022 per le case antisismiche, ribadendo l'inapplicabilità della proroga al 31 dicembre 2025.

Questo significa che ci sarà ancora poco tempo per acquistare l’immobile da sottoporre a intervento antisismico, che ribadiamo, deve sempre essere oggetto di demolizione e ricostruzione da parte

di un’impresa. In pratica, trascorso il termine del 30 giugno, si tornerà alle aliquote ordinarie di detrazione, pari al 75 o 85 per cento in base alla riduzione del rischio sismico raggiunta.

E’ tuttavia bene ricordare che si tratta di un’agevolazione pensata per incentivare l’acquisto di immobili antisismici totalmente ricostruiti, e che in via ordinaria è pari al 75 per cento, in caso di riduzione di una classe di rischio, e dell’85 per cento in caso di riduzione di due classi di rischio, entro il limite di 96mila euro di spesa. Un ultimo consiglio: il Sismabonus rientra tra gli incentivi ammessi al Superbonus del 110 per cento, ma per aver accesso alle agevolazioni è fondamentale che la stipula dell’atto d’acquisto avvenga entro il 30 giugno 2022.