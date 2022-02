Imprese e formazione: le novità del Cisita

Catalogo Sicurezza 2022

È online il Catalogo 2022 dedicato ai corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero tutte quelle misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali) che devono essere adottate dal Datore di Lavoro, dai suoi collaboratori (dirigenti, RSPP e preposti) e dai lavoratori stessi durante lo svolgimento delle proprie attività. La sicurezza sul lavoro non è solo tutela della salute, ma anche cultura della formazione e dell’organizzazione aziendale e pianificazione di strategie e interventi per garantire ambienti di lavoro sani e sicuri. Rappresenta un valore comune non negoziabile, e costituisce la base imprescindibile di uno sviluppo economico sano e inclusivo.

Fondimpresa nuovo Avviso 1/2022

Con l’Avviso 1/2022 Fondimpresa stanzia 20 milioni di euro per Piani formativi connessi a progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti, per l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o miglioramento di quelli già esistenti e che richiedono la formazione del personale. Cisita Parma, Ente qualificato da Fondimpresa, è a disposizione per la progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo. Presentazione Piani dal 9 marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

Catalogo Training Experience

Con l’obiettivo di proporre spunti innovativi, Cisita ha progettato una serie di format dedicati alle aziende per lo sviluppo di veri e propri progetti formativi “cuciti su misura”. Grazie a metodologie e strumenti sempre nuovi, l’esperienza formativa è arricchita e capace di supportare le persone nel loro percorso di crescita.

