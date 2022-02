Refrigerazione medicale: Smeg acquisisce la torinese Fri.Med

Smeg – azienda italiana attiva nella produzione di elettrodomestici, apparecchi professionali e medicali da oltre settant’anni – entra come socio di maggioranza nel capitale di Fri.Med. srl, società operante nel settore della refrigerazione medicale.

Fri.Med srl, fondata nel 1997 e con sede a Chieri (Torino), si afferma nella progettazione di apparecchi professionali per i settori ospedaliero, industriale, biomedicale e farmaceutico, grazie ad un impegno profuso nella ricerca scientifica e nell’innovazione.

L’obiettivo strategico dell’acquisizione consiste nel consolidamento della presenza di Smega Spa nel settore medicale e condurrà alla condivisione del know-how delle due aziende, per la realizzazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e che perseguano un processo di innovazione sostenibile.

Nell’operazione, il gruppo Smeg è stato assistito da Deloitte in qualità di advisor finanziario e due diligence e da Pedersoli Studio Legale in qualità di advisor legale. Fri.Med. srl è stata assistita dallo Studio Ballor - ABT in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Prencipe, Valgiusti e Associati, in qualità di advisor legale.