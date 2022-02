"Vendere senza vendere", la collaborazione in ufficio, i tirocini: i nuovi corsi del Cisita

Vendere senza vendere

Con alcuni clienti è necessario comunicare in maniera diversa, non diretta, accompagnandoli ad acquistare il prodotto o la consulenza come fossero una loro scelta. Il corso in programma il prossimo 16 marzo propone consigli, metodologie e soluzioni per indurre il cliente a cercare e scegliere una determinata azienda rispetto ad un’altra. Tutto ciò, mantenendo una alta immagine personale e aziendale.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Come aumentare la collaborazione in ufficio

In questo corso in programma il prossimo 22 marzo, saranno messi in luce i motivi per cui nascono gli individualismi e verranno dati strumenti pratici per attivare la piena collaborazione nel gruppo.

Con questo corso si porteranno le persone dal “dovere” al “volere” cambiare il proprio atteggiamento e ad interrompere la logica dei compartimenti stagni. Inoltre si punterà ad aumentare armonia e cooperazione tra le risorse.

Per informazioni e iscrizioni: Marco Notari, notari@cisita.parma.it

Tirocini extracurriculari per laureandi e neolaureati

Cisita Parma segnala alle aziende associate UPI e GIA la possibilità di ospitare in tirocinio extracurriculare da 3 a 6 mesi gli allievi del corso “Azioni a supporto della qualificazione delle transizioni al lavoro di studenti in uscita e neolaureati dell'Università degli Studi di Parma - Area delle Scienze”, organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Parma e l’Agenzia per il lavoro Umana.

Per informazioni e adesioni: Sara Conz, conz@cisita.parma.it - tel. 0521-226524