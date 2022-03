Davines, crescita a due cifre nel 2021: fatturato +26%

Il gruppo Davines, azienda B Corp e società Benefit specializzata in prodotti per la cosmetica professionale, continua a crescere e chiude il 2021 con un fatturato di 192 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al 2020.

Nonostante l’impatto negativo inferto dalla pandemia al settore della bellezza professionale, il Gruppo Davines, guidato dal Presidente Davide Bollati e dall’Amministratore Delegato Anthony Molet, non si è fermato e ha confermato anche nel 2021 la crescita a doppia cifra che lo ha contraddistinto negli ultimi 11 anni.

A livello globale, ottimi risultati anche dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti dei due brand del Gruppo, Davines per l’haircare e [comfort zone] per lo skincare, che hanno registrato un incremento del 22%.

Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines commenta “Il 2021 è stato un anno davvero eccezionale per il nostro Gruppo e conferma la crescita a doppia cifra che ci contraddistingue da più di 11 anni: una crescita sana e sostenibile che premia l’avere continuato ad investire nelle nostre persone, nella sostenibilità in ricerca&sviluppo per i due brand, Davines e comfort zone.

Davines Group ha una presenza internazionale sempre più estesa e in uno scenario globale in continuo mutamento, le scelte coerenti e coraggiose che abbiamo fatto sono state riconosciute dal mercato. Tutto questo è possibile grazie all’impegno degli oltre 700 collaboratori che ogni giorno ci sostengono nel percorso intrapreso in quanto B Corp e società benefit, dove l’azione di ognuno deve avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta che abitiamo.”



Mercati strategici e export a traino dei ricavi

Il gruppo, con sede a Parma presso il Davines Group Village, fino ad oggi ha aperto 7 filiali nel mondo tra New York, Londra, Parigi, Città del Messico, Deventer, Hong Kong e Shanghai ed esporta in 90 paesi i prodotti dei due brand, basati su processi di formulazione e produzione che avvengono interamente a Parma, presso i 7 laboratori del Gruppo.

Nel 2021, l’export ha rappresentato un traino per il posizionamento internazionale del Gruppo, rappresentando l’80% dei ricavi in crescita del 29% rispetto all’anno precedente, con Stati Uniti e Canada come mercati principali.

Se da un lato il Nord America si conferma il mercato principale per il Gruppo con un incremento del 31%, l’Europa ha presentato risultati positivi, con il Regno Unito in testa (+53%), seguito dalla Francia (+39%) e dal mercato italiano che - con un incremento del 16% rispetto al 2020 – continua a registrare buone performance.

Saloni e spa spingono la crescita dei brand Davines e [comfort zone]

Il 2021 si conferma un anno eccezionale per le vendite dei prodotti del brand Davines, dedicati ai professionisti dell’haircare e nati dall’idea di bellezza sostenibile. Il brand, guidato dal Global General Manager Mark Giannandrea, ha continuato a crescere, performance a cui si è unito un forte incremento legato alle attività degli oltre 4.500 saloni professionali affiliati.

Per quanto riguarda i mercati strategici per Davines, il brand ha registrato un incremento di vendite del 20% negli Stati Uniti e in Italia e del 28% in Francia.

Prosegue lo sviluppo e il consolidamento del brand [comfort zone], la linea di skincare professionale che combina all'interno dei prodotti performance e sostenibilità. Il brand, guidato dal Global General Manager Arnaud Goullin, ha chiuso il 2021 con performance positive, forte di un’esperienza ventennale che vede al centro ricerca scientifica, innovazione e trattamenti professionali in oltre 5.600 centri e spa nel mondo.

[comfort zone] ha visto una forte accelerazione sul digitale, raggiungendo così un rafforzamento di posizione nel mercato e vendite in crescita nei principali mercati di riferimento.

Oltreoceano, il Nord America (Stati Uniti e Canada) si conferma come mercato principale, con vendite in crescita del 39%, seguito in Europa dal Regno Unito (+52,9%), BANG (Belgio, Austria, Olanda e Germania) con +21% e l’Italia con una crescita del 7,9%.



Team in crescita

Il Gruppo oggi conta oltre 700 collaboratori a livello globale, con un’età media di 40 anni e una componente femminile pari al 60%. Parma ospita i 350 dipendenti all’interno del Davines Group Village, headquarter dell’azienda, che oggi rappresenta la concretizzazione più tangibile dei valori di bellezza, sostenibilità e benessere che animano Davines Group. Realizzato su una superficie di 77.000 metri quadrati, il complesso copre circa 11.000 metri quadrati e include i 7 laboratori dove ogni giorno lavorano i 50 professionisti del team di Ricerca&Sviluppo.

La rigenerazione al centro

Gli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo nel 2021 sono sostenuti dall’impegno dell’azienda in quanto B Corp a promuovere un modello davvero rigenerativo con al centro iniziative e progetti locali e internazionali per ridurre l’impronta e trasformarla in impatto positivo per il Pianeta e le persone che lo abitano.

Ad inizio 2022 è stato confermato e ampliato l’impegno sul fronte della rigenerazione grazie al rinnovo della partnership con l'impresa sociale Plastic Bank, dopo il successo della precedente campagna globale “Rethinking Plastic” che ha visto la raccolta di 100 tonnellate di plastica dalle zone costiere di Brasile, Filippine e Indonesia.

L’obiettivo del 2022 è ancora più ambizioso e consolida l’impegno del Gruppo nel promuovere un approccio rigenerativo alla plastica, uno dei materiali più utilizzati nei packaging quando si tratta di prodotti di bellezza di uso quotidiano, e conferma - in ottica di trasparenza verso i propri consumatori - il percorso di continua evoluzione verso scelte sempre più sostenibili.

Entro fine anno, il Gruppo, insieme a Plastic Bank, raccoglierà e rimuoverà dall’ambiente l’equivalente della quantità di plastica derivante dalle vendite dei prodotti dei due brand, Davines (hair care) e [ comfort zone ] (skincare), raggiungendo quindi la neutralizzazione delle proprie emissioni di plastica e ottenendo da Plastic Bank la certificazione Plastic Neutral.

Agire in partnership con le altre aziende del settore è fondamentale per apportare un vero cambiamento, per questo a gennaio 2022, il Gruppo Davines e altre 30 aziende certificate B Corporations provenienti da otto paesi e tre continenti hanno formato la B Corp Beauty Coalition, coalizione internazionale che punta a promuovere un cambiamento sistemico e durevole nell’industria della bellezza, migliorandone gli standard di sostenibilità attraverso azioni collettive.

I tre i tavoli di lavoro nel 2022 si concentreranno sull'approvvigionamento e la sostenibilità degli ingredienti, logistica e packaging.

La missione della coalizione è quella di consentire maggior collaborazione e scambio tra le aziende, identificare e condividere le pratiche migliori in ambito sociale e ambientale, pubblicare i loro risultati e sensibilizzare i consumatori ad associare la bellezza alla responsabilità. Allo stesso tempo, la B Corp Beauty Coalition vuole aiutare i clienti della beauty industry ad orientarsi verso scelte di consumo più sostenibili, comunicando un nuovo modello di “beauty for good”, che associa la bellezza ad una maggiore responsabilità sociale e ambientale.