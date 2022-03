Crédit Agricole, impegno per la "gender inclusion"

In occasione dell’8 marzo, Crédit Agricole in Italia dà voce alle sue persone attraverso un sondaggio e una raccolta di opinioni per sapere quali argomenti affrontare in occasione della ricorrenza e quali stereotipi abbandonare per sempre.

Si tratta dell’ultimo dei tanti momenti di riflessione dedicati periodicamente alle tematiche di Diversity e di Gender Inclusion dal Gruppo Crédit Agricole in Italia. "Il Gruppo si impegna ormai da anni per continuare ad alimentare un cambiamento culturale che porti alla piena valorizzazione delle diversità - dice la banca - nella piena convinzione inclusione e rispetto rappresentino una risorsa chiave per lo sviluppo umano e aziendale, oltre che il presupposto per ogni tipo di crescita sostenibile".

Via libera quindi al ricordo del percorso storico e dei passi in avanti fatti dalla società e maggiore forza ad una sempre più diffusa cultura all’insegna della reale parità dei generi: sono solo alcuni degli spunti emersi dalla survey che ha coinvolto i colleghi del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia oltre a quelli delle società del Gruppo in Italia: Crédit Agricole CIB, Agos, FCA Bank, Leasys, Crédit Agricole Leasing, Crédit Agricole Eurofactor, Amundi, CACEIS, Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance, Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria.

Il cammino di Crédit Agricole sul terreno della D&I parte da lontano e il percorso non accenna a fermarsi anche grazie al Programma di Gender Inclusion, parte integrante del Piano Strategico del Gruppo Bancario.

In questi tempi di grande cambiamento, del resto, le aziende stanno orientandosi verso un modello di leadership relazionale e inclusiva, che si fonda su competenze e abilità per le quali il mindset delle donne può essere di grande aiuto: valorizzazione del network, ricerca del consenso, gentilezza, work life balance e orientamento alle persone ne sono i cardini.

"Ecco quindi che Crédit Agricole Italia promuove la realizzazione di azioni armonizzate per l’inclusione delle donne in chiave di change management con iniziative volte ad attivare meccanismi di integrazione uomo/donna per costruire un nuovo approccio manageriale, valorizzando i punti di forza di entrambe i generi. Non è quindi un caso che Crédit Agricole Italia sia ormai da due anni una delle aziende Best Employer for Women secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza", conclude la banca.