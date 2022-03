Ecco 15 opportunità per chi cerca lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Ricerca assistente alla poltrona

Studio dentistico a 10 minuti da PArma ricerca una figura da inserire in organico come assistente alla poltrona a tempo indeterminato attraverso un percorso di formazione professionale. La figura svolgerà mansioni quali accoglienza dei pazienti, assistenza al professionista, pulizia e igienizzazione degli ambienti, sterilizzazione di strumenti riutilizzabili. Sono prese/i in considerazione anche candidate/i senza esperienza, ma dotate di senso pratico ed organizzativo. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì mattina. Contratto iniziale di stage formativo alle prime esperienze per poi essere assunti in apprendistato per 3 anni e successivamente a tempo indeterminato. Per aderire all'apprendistato il candidato deve avere meno di 30 anni

● Pasticceria

Cercasi tirocinante per pasticceria.

● Operatori manutenzione verde

CERCHIAMO OPERATORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL COMUNE DI PARMA – ORARIO DI LAVORO 7,30 – 12,00 // 13 – 16,30 DA LUNEDI A VENERDI; PATENTE - AUTOMUNITO - DISPONIBILITA’ IMMEDIATA;

● Nr. 4 Operai generici turnisti

Per azienda settore gomma-plastica di Parma, si ricerca operaio di produzione generico su 3 turni (dal lunedì al venerdì). Età max 23 anni.Requisiti richiesti: Automunito. Nessuna esperienza particolare richiesta. Età max 23 anni.

● Ricerca Educatrice/educatore

Cerchiamo figura educativa per servizio Prescuola (scuola primaria) e/o prolungato (scuola dell'infanzia). Si offre contratto a tempo determinato, part time. orario di lavoro 7.30-8.30/ 16.00-18.00;Si richiede un'età minima di 21 anni, senso di responsabilità, capacità di stare in un contesto scolastico, capacità di gestire gruppo di bambini.

● Consulente immobiliare

Vuoi crescere professionalmente e diventare un agente immobiliare di successo?Parma padana immobiliare, nota agenzia di Parma e provincia, ti offre la possibilità di entrare a far parte del loro team e intraprendere un percorso di crescita

professionale. Avrai la possibilità di imparare una professione piacevole e stimolante che ti permetta di metterti alla prova e di essere formato a 360 gradi.Il piacere di costruire e intraprendere una carriera di successo con un team affiatato disposto a insegnarmi e supportarti e la possibilità di raggiungere rapidamente un compenso elevato.

Cosa ti offriamo?

- 6 mesi di formazione retribuita più provvigioni

- L'opportunità di imparare una professione e intraprendere una carriera di successo fin da subito;

- la possibilità, dopo i primi mesi, di raggiungere via, via un compenso sempre più elevato commisurato alle tue competenze;Requisiti richiesti: diplome di maturità, patente di guida e mezzo proprio, anche senza esperienza.

● Ricerca 2 figure per settore Assistenza Fiscale/Contabile

Si ricercano 2 figure da inserire all'interno di uno studio per assistenza contabile e fiscale, caricamento pratiche ed elaborazione dati. Utilizzo del computer e programmi base. Serietà e puntualità.

● Metalmeccanico/Industria/ installazioni meccaniche

Montatore meccanico esperto ricerca aiutante da assumere (o collaboratore p. Iva) per installazione e manutenzione impianti di filtrazione aria ed estrazione polveri per conto terzi. Non è richiesta esperienza. Si offre: Formazione completa. Buona retribuzione. Possibilità di straordinari e bonus in aggiunta alla paga base. Possibilità di trasferte in Italia e Europa. Possibilità di crescita. Formazione di base sulla sicurezza. Conoscenza minima degli utensili e buona manualità. Sarebbe preferibile avere: Patente. Basic English (il montatore meccanico è di origine inglese).

● Cercasi lavapiatti

Cercasi lavapiatti per locale parma centro, fulltime con un minimo di esperienza.Serietà, voglia di lavorare, flessibilità negli orari, lingua italiana compresa perfettamente.

● Cercasi pasticcere esperto

Cercasi pasticciere esperto, con esperienza.la ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

● Cercasi pasticcere tirocinante

Cercasi pasticcere esperto, con esperienza.la ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

● Account commerciale-Agente

Importante Agenzia Pubblicitaria in Parma, per potenziamento organico, ricerca Account Commerciale-Agente, per importante testata nazionale. Offriamo un

percorso pensato su misura con affiancamento on the job in un ambiente ideale per crescere come persona e professionista. La retribuzione verrà valutata in sede di colloquio. Il candidato ideale dovrà: - aver maturato esperienza pregressa nelle vendite,anche fuori dal settore e una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale. - avere un'ottima motivazione al ruolo, buone capacità organizzative, relazionali e spirito di iniziativa, oltre ad una buona predisposizione al lavoro in team.

● Lavorare a Parma e dintorni - Strumenti, informazioni e Politiche Attive per il Lavoro"

Webinar gratuito organizzato da Informagiovani Parma che si svolgerà online venerdì 18/3/2022 alle ore 16.

Durante il Webinar espertə dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group analizzeranno i profili lavorativi maggiormente ricercati sul territorio di Parma e provincia.

Nel corso dell’evento, verranno forniti suggerimenti e informazioni specifiche per la ricerca di lavoro di giovani e studentə.

Durante il Webinar saranno infine presentati i programmi di Politiche Attive per il Lavoro gratuiti che l’Agenzia Gi Group propone per supportare in modo continuativo persone alla ricerca di lavoro attraverso consulenze individuali, di gruppo, iniziative formative ecc..

Per ricevere maggiori informazioni contattaci a

info@informagiovani.parma.it - 0521 218749

per iscriversi all'iniziativa consultare la pagina dedicata https://informagiovani.parma.it/informagiovani/eventi/3256-lavorare-a-parma-e-dintorni-webinar-gratuito-18-3-2022-h-16.html

AGENZIE PER IL LAVORO

- ANNUNCI GI GROUP

- ADDETTO AL MAGAZZINO: La risorsa ricercata dovrà occuparsi delle attività di magazzino: Imballaggio, picking stoccaggio, carico e scarico delle merci. Requisiti richiesti: Preferibile essere in possesso di esperienza in contesti di magazzino e/o produttivi. Buona manualità. Flessibilità, Preferibilmente Automuniti Luogo di lavoro: PARMA E PROVINCIA (PR) Orario di lavoro: Disponibilità a lavorare su Turni, e/o su orario spezzato. Dal lunedì al venerdì, sabato mattina.

- ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO: La risorsa ricercata dovrà occuparsi di attività di confezionamento di materiali finiti. Requisiti richiesti: Preferibilmente con esperienza nel confezionamento e/o contesti produttivi. Preferibilmente Automuniti Luogo di lavoro: PARMA e PROVINCIA (PR) Orario di lavoro: Da lunedì a venerdì. Disponibilità a straordinari e sabato;

- CARRELLISTI: La risorsa ricercata dovrà occuparsi del carico/scarico e movimentazione di semilavorati e prodotti finiti attraverso l'utilizzo del carrello elevatore. Requisiti richiesti: Necessario essere in possesso di attestato per la guida in sicurezza del carrello elevatore in corso di validità. Preferibilmente Automuniti. Luogo di lavoro: PARMA e PROVINCIA (PR) Orario di lavoro: Disponibilità a lavorare su Turni, e/o su orario spezzato. Dal lunedì al venerdì, richiesta disponibilità anche al sabato.