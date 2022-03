L'altra metà del Pil

Non giriamoci intorno: la pandemia ha fatto crollare la partecipazione femminile al mercato del lavoro a livello globale. E c’è anche un aggravante che ci riguarda: l’Italia è agli ultimi posti tra i paesi industrializzati per la qualità del lavoro offerto alle donne, proprio a causa di un ritardo in ambito di smart working, unito a un’endemica assenza di stabilità lavorativa. Nel nostro paese la differenza in busta paga fra uomo e donna è del 23,7% contro una media europea del 29,6%, con gli uomini che guadagnano mediamente circa 2.705 euro l’anno più delle donne, secondo una ricerca realizzata dalla Rome Business School. Intanto, per colmare il divario di genere in tutto il mondo si dovrà attendere oltre 135 anni.

Nel frattempo, anche il 2022 non è iniziato con il piede giusto. Secondo i dati Istat diffusi giovedì, a gennaio rispetto a dicembre ci sono 77mila donne occupate in meno e 69mila uomini in più. Con l’emergenza sanitaria, si è ridotto il tasso di occupazione femminile (da 50% a 48,6%) e si è ampliato il gap occupazionale di genere (da 17,9 a 18,9 punti). Già all’inizio della pandemia la partecipazione delle donne alla forza lavoro mostrava una diminuzione più marcata rispetto a quella degli uomini: il 5% di tutte le donne occupate ha perso il lavoro, rispetto al 3,9% degli uomini (Istat 2021). Inoltre, il reimpiego delle donne è stato più lento.

Il gap di genere

Anno dopo anno, alla luce di dati e statistiche, i propositi sono sempre gli stessi: per affrontare questo gap occorre incentivare percorsi di studio che vadano nella direzione dei settori a più alta occupabilità ed è necessario investire in maniera poderosa sulle infrastrutture sociali. Infatti, l’occupazione femminile è più bassa nei territori dove è più fragile la rete delle infrastrutture sociali: il Nord e il Sud, le grandi città e le aree interne. Le regioni del nord Italia raggiungono livelli totali di occupazione simile ai Paesi più virtuosi d’Europa, un esempio il Trentino Alto-Adige, che ha un tasso di occupazione del 71,3% (dati Istat 2021). Questa regione registra anche il miglior tasso di occupazione femminile italiano con un 65%, anche se a confronto con i dati europei risulta essere ancora un tasso troppo basso.

Nessun luogo in Italia può dirsi soddisfatto del tasso di occupazione femminile, tuttavia, la provincia più virtuosa è Bologna (68,1%), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (67,9%). In contrasto, ci sono zone d’Italia in cui il lavoro femminile è a livelli estremamente bassi: a Caltanissetta il tasso di occupazione femminile è del 23,6%, non molto distante è Crotone, 23,9%. Facendo un’analisi di più lungo periodo, tra il 2007 e il 2019 il tasso di occupazione 15-64 anni delle donne nell’Ue è stato del 63%, in Italia si è fermato al 59,2%, nel Sud Italia e nelle isole addirittura al 33,2%. Perché, dicevamo, ogni anno in questo periodo si traccia un bilancio sul rapporto donne-lavoro e, puntualmente, il gap di genere resta marcato? Evidentemente, formazione mirata, servizi e leggi ad hoc non bastano. L’emergenza sanitaria, nonostante tutto, qualcosa ha insegnato. Ha fatto capire che lo smartworking, può essere davvero un’arma importante per l’occupazione femminile laddove e possibile applicarla, una flessibilità anche parziale che può funzionare, permettendo alle donne di gestire meglio i carichi familiari. In fondo - è stato ribadito nei mesi di lockdown - quello che conta sono gli obiettivi da raggiungere. Alcune giornate di lavoro da casa e una maggiore responsabilizzazione, possono essere un aiuto concreto alle madri lavoratrici, senza pregiudicare rendimento e partecipazione e soprattutto senza costringere le donne a chiedere un part-time e a vedere svanire le prospettive di carriera Anzi. Talvolta, sono proprio le frustrazioni e lo stress ad incidere negativamente.

La leadership femminile

Oggi, sono in netto calo anche le assunzioni di donne in ruoli di leadership. La percentuale di donne ceo in Italia, secondo i dati dell’associazione European Women on Boards, è scesa nel 2021 al 3% (nel 2020 rappresentavano il 4%), il che posiziona il nostro Paese in fondo alla classifica assieme a Germania (3%) e Svizzera (2%) e dietro a Spagna (4%) e Portogallo (6%), contro il 26% della Norvegia, il 18% della Repubblica Ceca e 14% della Polonia. Al di fuori dei consigli di amministrazione la leadership femminile in Italia è ancora lontana dall’essere bilanciata: la percentuale di donne nei livelli esecutivi è solo del 17%, contro il 32% della Norvegia e il 24% della Gran Bretagna. Dal 2008 al 2020 le donne dirigenti erano cresciute del 56% e ora rappresentano il 19% del totale. A fotografare il fenomeno è il Rapporto di Manageritalia sui dirigenti privati, con un’elaborazione degli ultimi dati Inps. Un fenomeno spiegabile con il maggior peso che le donne hanno tra i dirigenti più giovani (sono il 33% tra gli under 35 e il 27% tra gli under 40) e tra i quadri. In particolare, i dirigenti del terziario rappresentati da Manageritalia (26mila dirigenti per 8.500 aziende), mostrano un’ulteriore crescita (6,2%), che per le donne è a doppia cifra (+11%, rispetto al +6% degli uomini). E così oggi le dirigenti nel terziario sono quasi il 21%.

I percorsi formativi

A questo punto è importante anche una riflessione sui percorsi di studi (dati Almalaurea). Ad esempio, in ingegneria, manifattura e costruzioni, le donne in Italia restano poco sopra l’8% contro il 24% degli uomini, questo significa che se 1 ogni 4 uomini studia ingegneria, meno di 1 donna su 10 lo fa. In particolare, nell’information & technology le donne rappresentano lo 0,28% contro il 2,05% degli uomini e nelle facoltà Stem in generale rappresentano il 16% contro il 34% degli uomini. Eppure, tutti concordano che la formazione nelle materie Stem, dalla matematica al digitale, sia uno snodo fondamentale per abilitare le donne a essere protagoniste dei lavori del futuro. La più grande sfida che impedisce di colmare il divario economico di genere è infatti la sotto-rappresentanza femminile nelle professioni emergenti.

Nel cloud computing, ad esempio, solo il 12% dei professionisti sono donne. Nelle professioni legate all’ingegneria, all’analisi dei dati e intelligenza artificiale, i numeri sono rispettivamente del 15% e del 26%. Non solo. Le donne sono il 60% del totale dei laureati in Italia ma, a 5 anni dalla laurea, gli uomini percepiscono, in media, circa il 20% in più: se parliamo di posizioni dirigenziali, solo il 17% delle presenze è femminili contro il 32% della Norvegia e il 24% della Gran Bretagna. A livello globale, maggiore attenzione alla parità di genere potrebbe aumentare il Pil mondiale del 12%, con circa 10 milioni di nuovi posti di lavoro e una crescita economica più sostenibile addirittura stimata al 75%.

Gli obiettivi del Pnrr

Riassumendo, il rilancio dell’occupazione femminile è un tema fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese: fondamentale per superare il gender gap, ma anche per riconoscere e collocare le competenze femminili che la pandemia ha fortemente danneggiato. Gli obiettivi fondamentali del Pnrr sono due: riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica e contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana. In particolare, per i prossimi tre anni, si punta ad arrivare a un incremento del lavoro femminile del 4%. All’interno del Pnrr, le nuove assunzioni previste impongono che almeno un terzo di esse sia rivolto alle donne. Ma non solo. Le misure del piano prevedono un aumento fino al 40% delle assunzioni a tempo indeterminato di ricercatrici: per raggiungere questo obiettivo, saranno promossi protocolli specifici con gli ordini professionali, i consulenti del lavoro e le università che metteranno a disposizione banche dati di curricula femminili. Sarà inoltre istituito il “Fondo impresa donna”, con ben 400 milioni di finanziamenti stanziati che andranno a finanziare le imprese al femminile, anche queste seriamente compromesse dalla crisi. Al centro del Piano, ci saranno anche le scuole, dato che occupazione femminile e famiglia vanno di pari passo. Il piano destinerà inoltre un finanziamento importante gli asili nido e alle scuole per l’infanzia, aumentando il numero di strutture e quindi di personale. Queste iniziative fanno ben sperare per la partecipazione al lavoro femminile, anche se il loro impatto richiederà tempo. Secondo il governo, il piano complessivo sull’istruzione dovrebbe contribuire a un tasso di occupazione femminile superiore dello 0,5% rispetto a uno scenario senza piano entro il 2024-2026.

In Emilia Romagna

Nei primi nove mesi del 2021, in Emilia-Romagna, le assunzioni hanno ripreso a crescere sensibilmente solo nel mese di settembre (del 6,6% rispetto al mese di agosto). 29.228 unità (dato destagionalizzato). L’occupazione femminile è l’anello debole: solo il 39% delle assunte sono donne Sulle 29.228 posizioni dipendenti create, solo 11.479 (il 39,3% del totale) sono state ricoperte da donne (dati destagionalizzati); la riduzione della quota femminile, rispetto alla stima precedente, dipende dalla situazione di stallo del commercio a settembre. I principali settori di sbocco per l’occupazione femminile emiliano-romagnola restano il commercio, alberghi e ristoranti (5.163 unità in più).

Nel frattempo, la Regione Emilia Romagna investe sul lavoro delle donne, finanziando con oltre 1 milione 355 mila euro 42 progetti promossi da Enti locali e mondo dell’associazionismo, anche in collaborazione con associazioni sindacali e datoriali. L’obiettivo è aumentare le opportunità di un’occupazione stabile e di qualità in particolare nei settori a più alto tasso di innovazione, ma anche sostenere forme di autoimprenditorialità femminile, nonché promuovere progetti mirati, anche in collaborazione con la rete dei servizi sociali, che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le risorse stanziate dal bando per “Sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio” sono valide per il biennio 2021-2022 e prevedono contributi che possono arrivare a coprire fino all’80% del costo dell’intervento In particolare, sono due i progetti finanziati in provincia di Parma con 76mila euro.