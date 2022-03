Educazione finanziaria: quattro incontri a Parma, si comincia il 16 marzo

Un ciclo di incontri per promuovere l’educazione finanziaria. È l’iniziativa «Le donne contano» organizzata dal gruppo Federmanager Minerva Parma, in collegamento con la Giornata internazionale della Donna e in collaborazione con il Comune. Al Palazzo del Governatore si terranno quattro incontri (sempre di mercoledì alle 17,30) con un esperto della Banca d’Italia e una manager. «Gli incontri gratuiti - dice Federmanager Minerva - saranno in presenza per permettere un’interazione personale tra i partecipanti e gli esperti e rendere migliore ed efficace la fruizione del percorso educativo/formativo. Il percorso è aperto a la cittadinanza ma è rivolto soprattutto a quelle donne e ragazze che vogliono aumentare le loro conoscenze economico finanziarie per aumentare la loro indipendenza».

Primo appuntamento mercoledì 16 marzo alle 17,30: si parlerà di pianificazione finanziaria. Il 23 marzo, strumenti di pagamento elettronici; il 30 marzo si parlerà di conto corrente, home banking e sicurezza informatica; il 6 aprile, «Indebitarsi con prudenza». Per iscrizioni: https://ledonnecontano.eventbrite.it.

Elisabetta Todeschini, coordinatrice di Federmanager Minerva Parma, commenta: “Ringrazio il Comune di Parma per aver accolto con favore questa iniziativa organizzata dal gruppo Federmanager Minerva di Parma in collaborazione con Banca d’Italia. Siamo orgogliose di offrire questa opportunità di crescita del proprio bagaglio culturale economico/finanziario a tutte le donne e le ragazze di Parma che ne sentano la necessità, nell’obiettivo comune di ridurre il gap di genere nella nostra città. Un percorso in 4 tappe per aiutarci a fare scelte migliori e più consapevoli nella nostra vita quotidiana. Un piccolo passo verso una parità di genere, una volontà di rispetto delle differenze e di riconoscimento del valore tra donne e uomini del nostro territorio”.

Carlo Guiatti di Banca d’Italia aggiunge: “La Banca d’Italia è impegnata da anni nel difficile compito di innalzare le competenze di base in materia di economia e di finanza dei cittadini e delle cittadine al fine di permettere a ciascun individuo di compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. Riserviamo un’attenzione particolare alle donne per aiutarle a vincere resistenze culturali e supportarle in un percorso di emancipazione che passa anche per la consapevolezza dell’importanza di un buon livello di alfabetizzazione finanziaria”.