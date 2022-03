Dalle e-mail di lavoro alla risk analysis: i nuovi corsi del Cisita

Mail di lavoro: gli errori da non fare

Le e-mail sono ancora il principale strumento di comunicazione di lavoro, tuttavia tendiamo spesso a trascurarne sia la forma che il contenuto. Nel corso in programma il prossimo 13 aprile si potrà imparare il valore del tempo come strumento per scrivere bene, evitare gli errori più comuni e scrivere mail corrette e complete.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Risk analysis

Il corso in programma il prossimo 14 aprile è rivolto alle aziende che guardano al futuro e che vogliono adottare una metodologia di lavoro vincente, efficace ed efficiente. Il corso aiuterà a concentrare le risorse aziendali al fine di individuare potenziali rischi e puntare ad una loro mitigazione e mostrerà come poter diffondere i punti di forza per trasformarli in opportunità.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it

Cisita Pass 2022

Il Pass è lo strumento che permette di programmare la formazione in modo flessibile e con il miglior investimento: è valido per tutti i corsi del catalogo regionale, in più, indipendentemente dalle giornate di formazione fruite, la quota forfait iniziale di adesione sarà la stessa. Soltanto a fine anno verrà emessa l’eventuale quota forfait integrativa.

Per informazioni: www.cisita.parma.it - Marco Notari, notari@cisita.parma.it