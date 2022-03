Servizi Italia, crescita nel 2021: l'utile netto sale a 7,2 milioni

Il Consiglio di amministrazione di Servizi Italia – società quotata al segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana e leader nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco – ha approvato il bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2021.

Il 2021, contraddistinto dal buon andamento di tutti i principali indicatori economici e finanziari, si chiude con una crescita nei margini rispetto al 2020 in tutti i segmenti operativi dell’area Italia e con solide performance e crescite organiche nelle aree Brasile e Turchia. Impatto significativo ma in linea con le attese dei costi energetici nel quarto trimestre. Garantita la piena continuità dei servizi essenziali e il massimo livello di sicurezza per tutti i dipendenti.

Le cifre principali del bilancio 2021:

· Ricavi consolidati 256,7 milioni di euro (240,2 mln nel 2020)

· Ebitda consolidato 64,9 milioni (57,9 mln nel 2020)

· Ebit consolidato pari a 9,8 milioni (3,9 mln nel 2020)

· Utile netto consolidato 7,2 milioni (2,9 mln nel 2020)

· Posizione finanziaria netta pari a 125,7 milioni di euro (129,6 mln al 31 dicembre 2020)

“Il 2021 - ha dichiarato Roberto Olivi, presidente del Comitato esecutivo di Servizi Italia - ha dimostrato ancora una volta la solidità di Servizi Italia e del proprio modello di business. L’anno si è concluso evidenziando un netto miglioramento di tutti gli indici di performance in tutti i segmenti in cui il Gruppo opera. Se da una parte l’incertezza connessa alla crisi pandemica sembra ormai alle spalle, la sfida che ci attende nell’immediato futuro è legata ai rincari energetici che già dall’ultimo trimestre 2021 impattano direttamente i margini operativi del Gruppo. La solidità del nostro portafoglio clienti e le continue ricerche di efficienze operative sono gli elementi di forza per fronteggiare il prossimo futuro e preservare il valore generato sostenendo e tutelando tutti gli stakeholder”.