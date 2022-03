Fiscalità internazionale, Game and experience, il controllo statistico: i nuovi corsi del Cisita

Fiscalità internazionale

Il corso in programma il prossimo 20 aprile ha lo scopo di far comprendere il funzionamento dell’IVA estera in modo facile e concreto. L’obiettivo è quello di non strutturarne l’utilizzo in modo mnemonico ma ragionato, per facilitare il corretto utilizzo nella quotidianità lavorativa/aziendale.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it.

Game and experience

Impegni e urgenze possono rendere difficile partecipare ai percorsi di formazione aziendale e spesso le nozioni apprese non entrano nei comportamenti abitudinari. Obiettivo del percorso in partenza il prossimo 21 aprile sarà offrire un accompagnamento costante per dare il tempo e il supporto per rendere l’apprendimento irreversibile e rafforzare tutte le competenze base per la gestione dei collaboratori e dei ruoli di responsabilità.

Il Controllo statistico nella qualità e la capacità di progresso

Durante il corso in programma il prossimo 27 aprile si parlerà dell’applicazione del controllo statistico sul processo produttivo in ambito qualitativo, delle carte di controllo più comunemente utilizzate e della definizione degli indici CP e CPK quali strumenti per eliminare/ridurre la variabilità all’interno del processo produttivo.

