Credit Agricole: sospende le attivita' in Russia

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Credit Agricole ha sospeso le sue attività in Russia. Non appena è iniziato il conflitto, il gruppo - si legge in una nota - ha cessato peraltro tutti i nuovi finanziamenti alle aziende russe e tutte le attività commerciali nel Paese.

La Banque Verte ha contattato i suoi clienti aziendali internazionali per fissare i termini e le condizioni di sospensione dei servizi forniti localmente da Crèdit Agricole Cib (Corporate & investment banking), da attuare nelle prossime settimane. La filiale di Credit Agricole Cib in Russia ha 170 dipendenti russi, non è impegnata in attività retail e l’anno scorso ha registrato un utile al netto delle imposte di 3,7 milioni di euro. (ANSA).