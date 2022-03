Hermes, l'azienda premia i lavoratori con un bonus di 3.000 euro per l"odissea" 2021

- «Il 2021 è stato caratterizzato da una forte crescita e da risultati eccezionali. Di fronte alla pandemia, il modello artigianale di Hermès ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e rilevanza. Dobbiamo questo successo ai 17.600 dipendenti della Maison. Abbiamo premiato questo impegno universale concedendo un bonus eccezionale di 3.000 euro per ogni dipendente nel mondo e un aumento di stipendio mensile di 100 per i dipendenti in Francia».

Così il ceo di Hermes, Axel Dumas, in una lettera agli azionisti, facendo riferimento ai conti del 2021, che hanno visto l’utile a 2,4 miliardi (+77%) e un fatturato di quasi 9 miliardi (+41%). «E' quindi con orgoglio e gratitudine - ha aggiunto - che chiudiamo il 2021, anno che abbiamo annunciato come un’odissea - un viaggio che, nonostante le vicissitudini del mondo, ci ricorda chi siamo».