Le innovazioni de «La Fattoria di Parma» al Taste di Firenze

Il Made in Italy alimentare è stato protagonista di «Taste» alla Fortezza da Basso di Firenze, la nuova edizione del salone di Pitti Immagine dedicato al gusto. Un percorso straordinario attraverso le eccellenze alimentari italiane, con incursioni nel lifestyle e nel design connessi a cucina e dintorni. A Firenze c'erano anche espositori del Parmense, dai prosciuttifici al Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Taste» è al tempo stesso una piattaforma di business e un contenitore di tendenze e idee sulla scena culinaria contemporanea, diventato di edizione in edizione l’evento imperdibile per il pubblico di operatori del settore e per i «food lovers» più appassionati.

La Fattoria di Parma, azienda selezionata da Pitti Immagine per esporre alla Fortezza da Basso, a Taste 2022 ha presentato il salame Fioretto. «È un ricercatissimo salame tradizionale emiliano, da sempre prodotto in piccolissime quantità nell’Appennino reggiano - dice l'azienda -. Il nome Fioretto deriva dalla sua forma. È infatti insaccato nel budello gentile, il più nobile degli involucri per un salame, ed assume grazie a questo ed alla difficile legatura a mano, una configurazione a fiore. La particolarità di produzione è quella di ricorrere solo al più nobile dei tagli del maiale, il sottospalla, e all'uso del grasso nobile della gola. La stagionatura, rigorosamente naturale, non è mai inferiore ai 40 giorni.

L'etichetta è sagomata nell'intento di ricordare un fiore. La raffigurazione visiva, che riporta alla tradizione, è presa da una silografia emiliana del XVII secolo, leggermente rivisitata, e vede un allevatore nel gentile atto di omaggiare un fiore».