Azimut: due giorni di incontri online con le imprese

Azimut, tra i principali gruppi indipendenti in Europa che opera nel settore del risparmio gestito, organizza il 6 e il 7 aprile “Ali Virtual Expo”, un evento digitale "dove - dice l'azienda - l’innovazione finanziaria diventa sostegno alle pmi. Un evento in linea con i progetti del Gruppo dedicati agli investimenti in economia reale e al supporto delle imprese italiane in cui Azimut è impegnato da tempo come dimostrano i 4,8 miliardi di euro di masse raccolte e il supporto a 300 aziende attraverso prodotti e soluzioni tra i più innovativi sul mercato italiano".

Due giornate dedicate a aziende, imprenditori, professionisti e specialisti finanziari, con oltre 30 conferenze, workshop tematici interattivi, incontri one to one, opportunità di matching e networking.

Il mattino di mercoledì 6 aprile è dedicato alle “Sfide e soluzioni d’impresa per un contesto che cambia”. Il pomeriggio sarà dedicato all’incontro virtuale con le società dell’universo Azimut.

Giovedì 7 aprile sarà dedicato, al mattino, al confronto tra gestori e imprese.

La locandina di invito all'evento, con link alla form di iscrizione