Game and experience, controllo statistico nella qualità, storytelling organizzativo: i nuovi corsi del Cisita

Impegni e urgenze possono rendere difficile partecipare ai percorsi di formazione aziendale e spesso le nozioni apprese non entrano nella prassi. Il percorso in webinar in partenza il prossimo 21 aprile offrirà un accompagnamento costante per rendere l’apprendimento irreversibile e rafforzare tutte le competenze base per la gestione dei collaboratori e dei ruoli di responsabilità.

Per informazioni e iscrizioni: Federica Ravasini, ravasini@cisita.parma.it.

Il Controllo statistico nella qualità e la capacità di processo

Il corso in programma il prossimo 27 aprile, rivolto a Responsabili e addetti qualità o produzione, parlerà dell’applicazione del controllo statistico sul processo produttivo in ambito qualitativo, delle carte di controllo più comunemente utilizzate e della definizione degli indici CP e CPK, quali strumenti per eliminare/ridurre la variabilità all’interno del processo produttivo.

Storytelling organizzativo

In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, è importante raccontare i processi di costruzione e di condivisione del valore aziendale, in modo da affascinarle i consumatori e coinvolgerli. Il corso in programma il prossimo 29 aprile aiuterà ad acquisire tecniche di storytelling organizzativo e a scrivere una storia per la propria organizzazione.

