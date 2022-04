Mf Banking Awards: premiata Emil Banca

Durante il MF Milano Finanza Banking Awards 2022, che si è svolto a Milano, Emil Banca ha ricevuto il premio nella categoria "Best Banks Italia" eccellenze regionali, per l’Emilia-Romagna. Alla serata, a cui è intervenuto anche il presidente del Gruppo Bcc Iccrea a cui Emil Banca appartiene, Giuseppe Maino, era presente l’intera direzione della Banca, a dimostrare l’importanza del riconoscimento ottenuto dalla Bcc emiliana per il secondo anno consecutivo.

A determinare il risultato di Emil Banca è stato il MF INDEX, un indicatore che coniuga diversi parametri di bilancio, ponderando punteggi che vengono attribuiti ai valori di massa amministrata, cash flow e indice di redditività.

Emil Banca ha ottenuto un MF Index di 8,89che la colloca al vertice degli Istituti dell’Emilia-Romagna etra le prime sei migliori banche di tutto il Paese(considerando quelle con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi).

“Se otteniamo questi risultati è per merito della fiducia che riscuotiamo nei territori in cui siamo presenti, grazie al nostro modo differente di fare Banca, attento alle persone, alle esigenze della comunità e orientato ad uno sviluppo equo e sostenibile - ha commentato il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia, che ha aggiunto: “Negli ultimi cinque anni la nostra Bcc ha cambiato volto, diventando un istituto di importanza sistemica per tutta l’Emilia. Questo ennesimo riconoscimento dimostra ancora una volta la bontà delle scelte strategiche prese negli ultimi anni e il grande impegno profuso dai nostri collaboratori anche in questi anni davvero difficili”.