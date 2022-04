App 'IO' per pagare contributi ai lavoratori domestici

E’ attivo da ieri sull'App «IO» il servizio Inps relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.

Il servizio consente anche di procedere al pagamento dei contributi con alcuni semplici click all’interno dell’App «IO», senza più la necessità di scaricare i relativi bollettini pagoPA.

Lo comunica l’Istituto previdenziale in una nota. Attraverso l’App «IO» i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.

Si ricorda che i servizi Inps già attivi nell’App «IO» sono i seguenti: - notifica per disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche e non; - notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su Inps Risponde o Linea INPS; - notifica di comunicazioni epistolari già consultabili nella Cassetta Postale on line. (ANSA).