Elon Musk ci ripensa: non entrerà a far parte del cda di Twitter

Elon Musk ci ripensa: non entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Twitter. L'inversione a U a sorpresa aumenta l’incertezza sui rapporti fra la società che cinguetta e il suo maggiore azionista, che allo stesso tempo è una delle voci più critiche della piattaforma. Pur avendo rifiutato un posto nel board, Musk lascia aperta la porta al dialogo con il il cda sulla strategia e le alternative strategiche.

Un incarico quindi dai contorni vaghi che alimenta i timori su una possibile relazione più complessa delle attese fra Musk e Twitter. In base all’accordo raggiunto al momento dell’acquisizione del 9,2% di Twitter, Musk avrebbe fatto parte del cda fino al 2024 e si sarebbe impegnato a non salire oltre il 14,9% della società fino alla scadenza e nei 90 giorni successivi. Nella nuova comunicazione alla Sec il patron di Tesla si svincola dall’impegno: pur affermando di non essere intenzionato al momento ad acquistare ulteriori azioni di Twitter, Musk si «riserva il diritto di rivedere i suoi piani in qualsiasi momento» alla luce della valutazioni sull'andamenti dei prezzi delle azioni e delle opportunità di investimento.

L’annuncio del mancato ingresso nel cda è affidato all’amministratore delegato della società che cinguetta. Parag Agrawal non offre spiegazioni sul rifiuto di Musk. «Abbiamo e continueremo ad avere contributi di valore dai nostri azionisti. Elon è il nostro maggiore azionista e restiamo aperti al suo contributo», dice Agrawal che inizialmente aveva valutato positivamente l’aggiunta di Musk nel board.

Il volta faccia del patron di Tesla arriva al termine di un lungo settimana di tweet controversi da parte di Musk. Ai suoi follower ha chiesto se a loro avviso Twitter stava morendo citando gli account più seguiti ma 'silenziosì come quelli di Taylor Swift e Justin Bieber. Poi, forse scherzando, ha chiesto se si dovesse cancellare la 'w' da Twitter. E non contento ha suggerito l’ipotesi di convertire il quartier generale della società che cinguetta in un rifugio per i senzatetto visto quanto poco è usato a causa della pandemia. Una provocazione che ha incassato a sorpresa l’appoggio del rivale Jeff Bezos, con il quale la sfida è aperta su più fronti, dal conto in banca allo spazio passando per satelliti. «Anche solo una parte. Ha funzionato benissimo e ha reso più facile la vita ai dipendenti che volevano fare volontariato», ha twittato Bezos riferendosi al rifugio per famiglie senzatetto annesso al quartier generale di Amazon a Seattle. «Grande idea» ha replicato Musk che, in un settimana agitato, ha trovato per una volta un terreno comune con il 'nemicò .